陳奕迅紅館個唱開鑼在即減少外出 拍新歌MV挑戰吊威也淋黑漿

陳奕迅為新歌《人啊人》拍攝MV，今次由金像獎新晉導演陳健朗執導，大膽用一個人瀕死的第三觀視覺，告訴大家甚麼是「人」 ，「人」又應何去何從？人生如夢幻泡影、如露亦如電，帶引出反正你我一 樣終有一日灰飛煙滅，又何必再有執念。 據知Eason的新MV今次用了超多CG及試驗性的特技，導演陳健朗開場用了 一個白色山丘沙漠的荒無畫面，突進人的心臟世界，抽回來才讓觀眾猛然 驚覺，剛剛那個荒無山丘是陳奕迅的裸體。 陳健朗表示：「畫面是想表達一個人瀕死期間的經歷，部份研究表示，人死 後仍可有時間回顧一下整個世界，所以我們大膽幻想，當你離開肉身成為 另一種存在時，用第三身看人生又是甚麼？」原來MV畫面之中，我們見到的是脫離肉體後的Eason通往其他次元的門，穿梭在多維度宇宙之間，舞者聚成之眾生曼陀羅、面容破碎後第三眼引爆之七色能量流動場，帶引出貧富貴賤、馨香臭穢、有無虛實、深淺高低、皆是妄心起滅 ，有為無為皆由自己，心常空寂，湛然清淨。所以畫面到最後用全白來告訴大 家，人生無纖毫停留罣礙，生到死收攝在這一念，自然無心，如如不動，你我煙 飛灰滅之時，心常空寂，湛然清淨。



MV用了近二十小時拍攝 《人啊人》由林家謙作曲，周耀輝填詞，李榮浩編曲，Eason直言收到林家謙Demo時，已經非常喜歡這首歌，因為家謙喺Demo中唱了一句：「 Who we are?」 ，所以令他想到「人」這個題材，「我同耀輝講咗個構想，佢馬上就寫左份非常出色嘅歌詞俾我，佢係歌詞裡面不停問問題，但沒有結 論，結論正好留俾聽歌嘅人去思考。」是次MV用了近二十小時拍攝，由早上九點拍到凌晨近三點才收工，單是吊威也，一吊就吊了三個鐘，Eason坦言有點腦沖血見暈，更笑言：「其實我唔知拍緊咩。好耐冇試過咁拍MV ，不過我信導演！哈哈。我同阿朗傾過幾次偈，佢個腦好闊同好多唔同諗法，好創新，所以我交晒比佢，佢叫我做咩就做咩。」Eason續說：「吊威也其實都辛苦，唔係講吊得耐唔耐時間，係因為我始終冇受過訓練， 核心肌群Core Muscle唔夠力，好多動作，都係靠核心肌群發力，所以我成 日喺半空中就自動後空翻，hold唔到好耐。 好彩今次班武指，都係以前拍 戲、演唱會合作過晒，佢地好好，不停教我應該點做，最終都拍到導演收貨 要嘅鏡頭。」 今次Eason的MV有好多新嘗試，繼吊威也，又被整個人淋黑漿，又需與大班舞者跳舞。Eason說：「淋落嚟嘅係似芝麻糊混合類似小朋友玩嗰種口水膠質感東西，導演話食得嘅，哈哈。因為一淋左就冇晒妝頭，所以呢部分放 到半夜先拍，淋左一共四、五次，剩係覺得凍，同自己好似變咗條鱷魚，因為黑漿流咗入眼晴，好似有層霧咁。似鱷魚眼睛灰灰地，但都幾好玩，我睇相個效果都震憾。」演唱會即將開鑼，Eason表示早已排練一段日子：「我提早咗排舞，想練多啲，當做埋運動囉。(會唔會嚴格閉關免生病?) 都會呀，臨近演唱會少啲出街囉，見到演唱會大家咁支持，啲飛賣得咁好，都有壓力㗎，演唱會始終 係一件好大嘅事，有時我都會驚一驚，驚自己唔知做得好唔好。但每當呢啲時刻，個天就會派人嚟鼓勵我，例如身邊朋友，或者係街上面，都有好多 鼓勵，行過撞到就會有人同我打招呼，然後話，「你啲飛好難買呀！加油呀！」真係好溫暖。多謝大家，咁多人錫我，我會加油做好每一場。」