陳奕迅腮骨骨裂需6星期癒合並減少說話 佛山演唱會延至明年1月補場

陳奕迅 (Eason) 於上周一(10日)因打網球不幸中暑休克暈倒受傷，令重慶演唱會延期，Eason經理人甘菁菁(Lisa)表示，經過醫生團隊一星期的專業治療及悉心照顧後，目前Eason康復進度良好，預計兩天後應可出院回家休養。但醫生團隊根據檢查報告作評估後，因骨裂需約6星期時間自然癒合，建議Eason最好給予身體充足時間休息及進行復康物理治療，以確保日後演出質量不受影響。故此，主辦單位今日公布原定於7月12-14日、19-21日的「陳奕迅Fear and Dreams」6場佛山站演唱會需延期至明年1月舉行。

「吹神」要停口 暫吃流質食物 甘菁菁續指Eason目前精神狀態很好，傷口已經拆線 : 「根據醫生評估，Eason康復期需6個星期，所以我哋希望佢完全康復先至演出。醫生非常專業,傷口縫合得好好，傷口只是輕微見到一條幼線，目前他只可以進食流質食物，如粥及軟綿綿的東，如冬瓜、雞蛋、肉碎等等，好讓腮骨骨裂位置盡量休息，等待自行癒合。」被問到Eason可有消瘦時，甘菁菁指Eason只是有點清減，籲大家不用擔心，「佢精神體力全部都ok，只係唔可以大力咬碎食物住，又盡量唔好講太多嘢。」她對受影響的歌迷朋友們帶來的失望及造成的不便，表示誠摯歉意，希望請大家諒解。