陳奕迅自爆焦慮症未能停藥 擔心康堤入行壓力大

陳奕迅（Eason）早前公開自己患上焦慮症，近日他接受鄭裕玲（Do姐）的YouTube節目訪問，就提到最新病況。Eason表示焦慮症起因是因為巡迴演唱會，而促使他去看醫生源於一次失聲致演唱會取消，他表示：「我想這麼久以來，從未試過要面對...... 如果我是觀眾，我會感到挺失望的。」

服用輕劑量血清素

Eason 透露：「當這場表演是7點鐘開始，在6點半歌手走出來，舞台還要亮了燈，整件事是很不妙的，但在5點多的時候，我早在後台了，這種不妙的感覺已經困擾了整晚，我那段時間是睡得不好，怎都睡不好，在前一晚的第100場表演中，我想我用力過猛了，自己也太興奮，加上睡眠不足，種種因素加起來，後來結果就失聲了，」Eason 表示回港後看耳鼻喉專科，好轉後醫生認為有可能是新冠肺炎、或心理問題，轉輾看了精神科醫生，並開始服用輕微劑量的血清素。



Eason 表示現時已康復了大半，完了巡唱也不再焦慮，但透露現在仍一直在服藥，「食半粒，劑量輕微」他指自己曾經忘記服藥，身體會出現心跳加速及打冷顫的感覺，幸好情況未去到好嚴重，而Do姐亦勸喻他適當的時候就要停藥。