陳奕迅自認抑壓搞到黑晒面 心態轉變悟出人生

陳奕迅(Eason)完成演唱會之後，便飛到北海道放假一個月，他表示冰天雪地中並沒有滑雪滑到會飛，反而修煉了修理吸塵機的學問，在大自然中休息，是為放鬆自己心中緊扣的結，然後收拾心情，為世界巡迴出發作準備。 提到新歌《塵大師》，Eason表示在2020年開始籌劃，「一直慢慢做，做了三年，從來未試過可以慢慢咁做歌，最初有啲唔慣添，以前一年出三隻碟，兩隻廣東一隻國語。四大天王仲癲，一年三隻碟拍十部戲。當大家可以慢一啲 ，又可以投入多啲落去，出來的內容可以再深層次，其實係好開心。」

新歌向 吳孟達表示敬意 由收到林家謙的曲後，Eason謂曲自己十分喜歡，想起多年來都很欣賞林海峰的詞，所以就請阿JAN為他填詞，再邀請李榮浩編曲，收到李榮浩的編曲時，他一個人在隔離中，第一次聽，成個人震晒，眼淚水不自覺標出來，「可能我對音樂特別敏感啦 …..結他聲鼓聲都太動聽...我覺得同首歌意境好夾，歌詞叫你做人要冷靜再入定，但結他像人世間上的各種執念、撩住、拮住你嗰個想入定嘅心，令個人就好興奮，真係好正。 編曲有了之後，阿JAN個人一啲都唔 『係咁咦」囉，好認真，歌詞、段落上下都為配合編曲調及改幾次，本來首歌冇達哥(吳孟達)，因為做緊個陣達哥過身，Jan即刻又加返，作為一種默默的致敬。又畫埋個塵大師公仔比我，等我可以出埋動畫版MV，真係好正，好多謝佢。」

新歌送給香港人 談到近年Eason似乎淚水忽然多了，上次演唱會上演過27年來第一次台上喊，聽李榮浩編曲又落淚，Eason剖白未知是不是年紀大了，心開始變得柔軟，「我係一個好抑壓的人，以前咩都死撐住，覺得咩呀，梗係輸人唔輸陣，所以咪只得黑面，或者嘻嘻哈哈比人睇，依家人大個左，開始好易就被感動到。歌叫塵大師，我做唔到大師啦 ，我都係人，大咩師，我只係一粒塵，好渺小。我有時都會諗，塵歸塵土歸土，有一日我都會返去化為塵，所以做人唔好睇到自己咁大，否則會變好㒼塞，我地其實好渺小，一個大風吹埋黎，可以咩都冇晒。 我睇到一啲朋友聽歌後留言，都話今日好唔掂就爆血管，聽完首歌鬆一鬆，我就好開心，林海峰填呢首詞，都係想送比香港人啦，希望大家一齊可以度過所有緊張日子，放鬆一下心情。」







塵大師公仔出自阿Jan手筆