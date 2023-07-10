陳奕迅與歌迷預早慶祝49歲生日 興奮見粉絲：好耐冇同咁多人吹水

陳奕迅(Eason)昨日(9日)於香港跟數百歌迷聚會，提早慶祝49歲生日(本月27日)，接著他將於下周前往台北小巨蛋開7場演唱會，8月底將展開北美6站的巡迴演出，更成為首位在三藩市Chase Center舞台上獻唱的亞洲歌手，為華人歌手開創新歷史。 Eason昨午共砌了4個蛋糕，其中兩個是最喜愛的網球扑扑蛋糕和中式叉燒油雞燒鵝脾蔥油飯蛋糕，創意十足，Eason吹蠟燭許願後，興奮拿出電話不停同蛋糕拍照，並第一時間把燒鵝脾拉出來即食，又捐進「係咁咦」利市封，即場抽讀入場歌迷寫的信。好友葛文輝特地送上為Eason設計的Fear and Dreams 演唱會重量級紀念特集BOX SET，即場開箱展示這套重達7kg限量發售的BOX SET。

收 「係咁咦」大利是 被問到生日願望時，他笑謂:「講出來就唔靈啦，但其實人愈大他自認追求愈少，最希望都是身體健康，同之後巡迴演出順順利利，如果可以再貪心，老土D就希望世界可以和平健康，沒有戰爭與疾病。」每位入場歌迷也各自寫了一封信給他，放進大形「係咁咦」利是封之中， Eason搞笑地整個人捐山窿般，捐進大利是封裡面抽出歌迷信來讀出，場面搞笑有趣。歌迷會進行了近四小時，Eason不單與歌迷玩遊戲，又吹水又合照，令歌迷開心到飛起。臨走時，他跟歌迷表示，「大家比我的信，我會返去慢慢睇。今日真係非常之咁開心，我會開心好耐，因為好耐好耐冇咁近矩離見大家，好耐冇同咁多人吹水，我會將呢個開心帶去台北，今日攞晒你地啲力量，到時你地發覺陳奕迅係台北唱得幾好喎，你地就知道，係你有份比力量我！本來就去台北，心情都好緊張，依家冇咁緊張啦....多謝大家。」