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娛樂
2023-10-09 16:06:42

陳奕迅花逾4小時簽碟感觸落淚 Eason自爆曾簽錯電話號碼

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Eason特地為每張專輯簽名。

Eason特地為每張專輯簽名。

Eason(陳奕迅)相隔5年再推出全新專輯《CHIN UP!》，整張專輯由林家謙包辦作曲，編曲則由李榮浩、林家謙合力操刀，8首歌由多位各有風格的填詞人，譜寫不同人生故事、心境的作品。早前Eason為歌迷提供網上預購，成功預購者有機會親身到澳門參與重陽節假期(23日)舉行的「Eason陳奕迅《CHIN UP!》新碟發佈會」，出席活動更可獲得陳奕迅親筆簽名唱片，首批限量預購名額火速爆滿。Eason特地抽時間在過千張唱片上逐一簽名，足足簽了4小時15分鐘，當簽到最後一張時，更畫了一個心心印記，作為限定中的限定。

Eason已有多年沒舉行簽碟會。 Eason 足足花了4小時15分鐘簽名。 Eason 簽了過千張專輯。

籲當年歌迷影相留念

簽碟期間，Eason看著自己2023年生產出來的BB (CHIN UP!》新專輯)，一度眼紅紅，最後更低頭抹去閃著的淚光，問他是不是簽得累到閃著淚光？ Eason說：「真係喊咗少少.....一時感觸囉，諗到張專輯係好多人好用心去做嘅心血，不止我一個人，係大家一齊努力成果，又見到同事好似工廠工人咁，不停係到幫我簽完包裝番隻碟，.辛苦晒大家！ 

Eason自言已忘記有幾多年沒做過簽名會，但仍記得很多年前他試過於簽名會中，攰到連電話號碼也寫了上唱片上面，令工作人員一頭霧水反問他，這是什麼東西？Eason笑言：「我都唔知寫左個咩號碼，哈哈。唔知當年得到呢張唱片嗰個歌迷仲有冇留係到？有影番張相upload 比我睇下，好想睇番。」

Eason的最新專輯，8首歌全部由林家謙包辦作曲。 Eason看著自己2023年生產出來的BB (《CHIN UP!》新專輯)，一度感觸眼紅紅。 Eason請來香港「Figure教父」兼著名藝術家Michael Lau 包辦專輯設計。 Eason專輯封面的細節，均有特別意思。

Figure教父」Michael Lau包辦設計

至於專輯設計，則由香港「Figure教父」兼著名藝術家Michael Lau 一手包辦，Michael Lau更特別為Eason繪畫一幅尺寸為 2.2 x 2.2米的畫作，化作專輯封面，用充滿童真風格去描畫一個佻皮的小孩玩著攀登架，令整個成品充滿無憂無慮的童年喜樂。專輯內印上迷你版封面插畫，並有過百張封面設計草圖，並附有封面畫作的證書，供歌迷留念。

專輯名字概念，源自Eason在英國留學時經常聽到的一句說話：「Keep Your Chin Up!(別垂頭喪氣)。寓意大家，一起挺起胸膛，昂首闊步面對變幻萬千的未來。《CHIN UP!》共收錄8首歌曲，由Eason親自決定歌曲排序，將《FEAR AND DREAMS》演唱會的理念溶入專輯之中，希望大家透過一首首歌去感受一趟高低起伏的人生旅程，並希望大家從中得到力量繼續向前，對生活抱有希望。

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