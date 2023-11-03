陳奕迅邀梁朝偉拍《社交恐懼癌》MV 兩大好戲之人合作有火花

陳奕迅(Eason)新歌《社交恐懼癌》早前在演唱會率先獻唱，今日歌曲的劇場版在網上平台播出，影片長達11分30秒，由《漸漸》的MV導演張傑邦執導。MV邀得梁朝偉演開鎖工人，廖子妤和盧鎮業情侶檔上陣。本來Eason還邀請了張學友演看更，幻想阿飛與阿基的經典重現，可惜因為疫情關係，改了好幾次期，學友最終不能出現，由陳國新演看更，資深演員梁愛亦有客串演出。

花16小時拍花食蚊 片中見到Eason對周遭的聲音好敏感，角色有點神經質，不擅長交際，在旁人眼中可說是怪人一名。Eason更會把叮過他的蚊餵給他種植的捕蟲植物，更視該棵植物是他的好友。這棵食蚊花是好望角毛氈苔，單拍攝花食蚊的過程 ，已用了16 小時 。然而，他到露台時不慎弄跌了整棵植物落樓，神色慌張的他更因而弄親手流血不止。因Eason沒有帶鎖匙，於是大廈保安續找開鎖佬幫手，鏡頭未幾見到這名開鎖佬竟然是梁朝偉扮演。