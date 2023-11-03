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娛樂
2023-11-03 15:29:25

陳奕迅邀梁朝偉拍《社交恐懼癌》MV 兩大好戲之人合作有火花

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Eason的《社交恐懼癌》推出劇場版。

Eason的《社交恐懼癌》推出劇場版。

陳奕迅(Eason)新歌《社交恐懼癌》早前在演唱會率先獻唱，今日歌曲的劇場版在網上平台播出，影片長達1130秒，由《漸漸》的MV導演張傑邦執導。MV邀得梁朝偉演開鎖工人，廖子妤和盧鎮業情侶檔上陣。本來Eason還邀請了張學友演看更，幻想阿飛與阿基的經典重現，可惜因為疫情關係，改了好幾次期，學友最終不能出現，由陳國新演看更，資深演員梁愛亦有客串演出。

陳奕迅新歌《社交恐懼癌》MV，梁朝偉驚喜現身演開鎖工人。 陳奕迅新歌《社交恐懼癌》MV，梁朝偉驚喜現身演開鎖工人。 陳奕迅新歌《社交恐懼癌》MV，梁朝偉驚喜現身演開鎖工人。 陳奕迅新歌《社交恐懼癌》MV，梁朝偉驚喜現身演開鎖工人。 陳奕迅在新歌《社交恐懼癌》劇場版MV，演受社交恐懼症困擾的人。 陳奕迅在新歌《社交恐懼癌》劇場版MV，演受社交恐懼症困擾的人。 Eason新歌《社交恐懼癌》劇場版MV，會把叮過他的蚊餵給捕蟲植物，視該棵植物為好友。 《社交恐懼癌》劇場版MV中的食蚊花是好望角毛氈苔，單拍攝花食蚊 ，就用了16 小時 。

花16小時拍花食蚊

片中見到Eason對周遭的聲音好敏感，角色有點神經質，不擅長交際，在旁人眼中可說是怪人一名。Eason更會把叮過他的蚊餵給他種植的捕蟲植物，更視該棵植物是他的好友。這棵食蚊花是好望角毛氈苔，單拍攝花食蚊的過程 ，已用了16 小時 然而，他到露台時不慎弄跌了整棵植物落樓，神色慌張的他更因而弄親手流血不止。因Eason沒有帶鎖匙，於是大廈保安續找開鎖佬幫手，鏡頭未幾見到這名開鎖佬竟然是梁朝偉扮演。

廖子妤與盧鎮業情侶檔參演Eason的《社交恐懼癌》劇場版MV。 陳國新在Eason的《社交恐懼癌》劇場版MV扮演大廈保安。 資深綠葉梁愛客串演出陳奕迅新歌《社交恐懼癌》劇場版MV。

網民力讚今年最好看劇場版MV

梁朝偉頭戴黃色CAP帽，及穿上藍色工人服，不停安慰在他身後很緊張的Eason，當成功開鎖之後，更對Eason展示燦爛微笑，甚至做出OK手勢，非常有型。整個MV除了有梁朝偉驚喜現身外，更請來廖子妤、盧鎮業、梁愛及陳國新參與。Eason的戲技獲不少網民力讚，直言他的演出令人看得非常緊張又害怕，加上梁朝偉驚喜出現，令網民紛紛表示這個劇場版MV是今年最好看的一個。

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