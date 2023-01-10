陳奕迅邀蔡思韵再合作 為新歌《盲婚啞嫁》拍15分鐘劇場版MV

陳奕迅繼《人啊人》之後，推出新歌《盲婚啞嫁》，並邀請了曾經與他在《短暫的婚姻》中合作的蔡思韵一起拍攝這個新MV，新歌更會有一個長達15分鐘的劇場版，Eason與蔡思韵、谷祖琳 、陳紫萱、 吳肇軒齊演繹一個穿越時空的感人微電影 。
Eason演攝影師
《盲婚啞嫁》劇場版MV講述Eason是一位攝影師，太太去世後，如何走出傷痛破繭重生的故事。歌詞內容意思是指人生如戲，劇本前世今生已定，我們只能順着劇本走下去，人生就好似「盲婚啞嫁」一樣，開始時，大家都不認識大家，莫講夫妻，父母兄弟姐妹，都是出生前一早已幫你揀定人選，當中是喜是悲，控制在於自己這位主角的心態。擁有過、失去過，兜兜轉轉間，有緣又會再重聚。
花兩日進行拍攝
再次與蔡思韵合作，Eason表示能再合作當然十分開心，發覺蔡思韵長大了不少，做戲更自然及有味道，Eason說：「因為之前合作過，所以冇陌生感覺，覺得幾好呀真係....今次人人都做得好好，陳紫萱、 吳肇軒 、谷祖琳，甚至演來影相的兩位老人家，都演得好好，得我一個演得唔夠好囉。」MV 中見到他又喊又笑，非常之投入兼演出戲味，Eason謙稱：「我估係剪接剪得好。導演好啦。」Eason你對住一張空床流出真眼淚，其實拍攝現場好多人，他指可能是場景set得靚，好懷舊，助他成功代入，他說：「喺個景入面，咪自己走埋一角，諗吓如果一個咁開心，咁樂觀伴侶離開自己會點，諗諗吓，叫我埋位，眼淚就自然咁流咗落嚟。不過講演技，我真係仲有好多嘢要學，仲有好大進步空間。」這次MV之外，還有一個15分鐘劇場版，共花了兩日長時間拍攝，但Eason就演得開心，相當有滿足感。