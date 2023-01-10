陳奕迅邀蔡思韵再合作 為新歌《盲婚啞嫁》拍15分鐘劇場版MV

陳奕迅繼《人啊人》之後，推出新歌《盲婚啞嫁》，並邀請了曾經與他在《短暫的婚姻》中合作的蔡思韵一起拍攝這個新MV，新歌更會有一個長達15分鐘的劇場版，Eason與蔡思韵、谷祖琳 、陳紫萱、 吳肇軒齊演繹一個穿越時空的感人微電影 。

Eason 演攝影師

《盲婚啞嫁》劇場版MV講述Eason是一位攝影師，太太去世後，如何走出傷痛破繭重生的故事。歌詞內容意思是指人生如戲，劇本前世今生已定，我們只能順着劇本走下去，人生就好似「盲婚啞嫁」一樣，開始時，大家都不認識大家，莫講夫妻，父母兄弟姐妹，都是出生前一早已幫你揀定人選，當中是喜是悲，控制在於自己這位主角的心態。擁有過、失去過，兜兜轉轉間，有緣又會再重聚。