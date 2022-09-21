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娛樂
2022-09-21 10:38:54

陳奕迅闊別9年宣布再踏紅館開18場跨年演唱會 取消優先訂票5成公開發售

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陳奕迅宣布重踏紅館開18場跨年演唱會。

陳奕迅宣布重踏紅館開18場跨年演唱會，沿用3年前的「FEAR AND DREAMS」主題。

闊別九年，陳奕迅宣布12月重臨紅館，舉行18場《FWD富衛保險呈獻：陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》，Eason為讓歌迷可買到門票，打破傳統，取消銀行信用卡優先訂購，門票接近五成公開發售，每人限買四張，將於6日(周四)起於城市售票網公開發售。

Eason2019年取消演唱會，及後又因疫情一再延期，雖然世界各地都有不同單位邀請Eason開演唱會，但他仍然堅持要由香港作為起點啓動演唱會，至今年終於再取得聖誕跨年紅館檔期，望能與大家一起過新年。

Eason打破傳統，取消銀行信用咭優先訂購，門票接近五成公開發售，

Eason打破傳統，取消銀行信用咭優先訂購，門票接近五成公開發售，

今次演唱會沿用3年前訂下的主題「FEAR AND DREAMS」，Eason強調不覺得3年後的想法有變。至於F EAR AND DREAMS代表著甚麼？Eason直言：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」雖然主題不改，但海報設計跟3年前有點不同，著名設計師朱祖兒將底色由19年時的深色改為淺色，Eason亦重新拍攝海報，新海報中的Eason望向兩個不同方向，中間更增加了顏色鮮艷的鮮花次序綻放，望以不同手法為大家帶來煥然一新的感覺。

FWD富衛保險呈獻：陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》

演出地點：香港體育館（紅館）

演出日期：2022129-11日，13-14日，16-18日，20-22日，24-26日，28-31

演出票價：$980 / $680 / $480

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