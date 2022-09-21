陳奕迅闊別9年宣布再踏紅館開18場跨年演唱會 取消優先訂票5成公開發售

Eason於2019年取消演唱會，及後又因疫情一再延期，雖然世界各地都有不同單位邀請Eason開演唱會，但他仍然堅持要由香港作為起點啓動演唱會，至今年終於再取得聖誕跨年紅館檔期，望能與大家一起過新年。

今次演唱會沿用3年前訂下的主題「FEAR AND DREAMS」，Eason強調不覺得3年後的想法有變。至於F EAR AND DREAMS代表著甚麼？Eason直言：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」雖然主題不改，但海報設計跟3年前有點不同，著名設計師朱祖兒將底色由19年時的深色改為淺色，Eason亦重新拍攝海報，新海報中的Eason望向兩個不同方向，中間更增加了顏色鮮艷的鮮花次序綻放，望以不同手法為大家帶來煥然一新的感覺。

《FWD富衛保險呈獻：陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》

演出地點：香港體育館（紅館）

演出日期：2022年12月9-11日，13-14日，16-18日，20-22日，24-26日，28-31日

演出票價：$980 / $680 / $480