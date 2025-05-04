陳奕迅首個東京演唱會懶理災難預言 歌迷呼喚返香港啟德開巡演最終場

Eason為首次日本演出，於encore部份，特別規劃「東瀛情懷歌單」，重新演繹玉置浩二經典作《Mr. Lonely》及其改編粵語歌《愈想愈無謂》 的雙語版本，更驚喜獻唱1995年於日本錄製的出道代表作《游離份子》。他舞台上分享：「 這首歌與日本關係很深，當年華星唱片特邀請作曲家 蒲田博信為新秀冠軍作曲，所以我有幸唱到他的作品，歌曲更是由The Checkers的編曲家為我編曲，我人生第一次到日本，第一次於東京目黑區錄音、六本木拍攝MV，MV是郭啟華執導及親自拍攝，第一次吃到日本壽司也是這一年，郭啟華還笑我，『吓？你第一次食壽司？』非常多美好回憶。」接著Eason又揀了改編西村由紀江鋼琴曲的《傷信》演繹。來到富士山下，當然不能不唱《富士山下》，當唱到最後一首歌，Eason也笑道：「來到日本點可以唔唱呢首？」前奏一響，即引爆全場開心歡呼哄動。

西村由紀江買飛入場

歷經全球159場演出，Eason盛讚橫濱場館是「最佳音響聖殿」，讓他唱得非常之享受，現場歌迷則網上形容昨晚的演唱會為：「最完美狀態演繹所有曲目，最極致聽覺體驗 ！」西村由紀江昨晚是自行購票進場支持，大會得知後，馬上邀請她到後台跟Eason見面。兩人第一次見面，Eason及西村也非常開心，西村更向Eason表示，觀眾席上聽到他提自己名字三次，非常感動。

是次演唱會，有令Eason開心，也有讓他傷懷的地方，為他設計Fear And Dreams舞台服裝的日本設計師瀨尾英樹（Hideki Seo），於去年因病離世，作為巴黎傳奇品牌ALAIA首席弟子，瀨尾2019年起為他的巡演設計服裝，卻因病情惡化，一次也未能到演唱會現場親睹作品亮相。今年他演唱會希望可以換上新服裝，瀨尾太太特地齊集回丈夫生前的團隊，用瀨尾上次的設計的元素，為他訂製新的舞台服裝。Eason感動表示，「非常感謝瀨尾英樹先生對我的支持，他的太太今晚帶同自己及瀨尾父母到場支持，並且帶著瀨尾的照片坐於席上觀看，她告訴我，瀨尾看到了！我們非常開心。」