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娛樂
2022-12-21 13:46:21

陳奕迅《Fear and Dreams》演唱會｜即興表演「舉腳捲腹」 Encore唱冷門神曲《一切還好》(有片)

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Eason即興在台上做「下肢挺舉捲腹」，仍不忘繼續吹水。

Eason即興在台上做「下肢挺舉捲腹」，仍不忘繼續吹水。

陳奕迅 (Eason)的《Fear and Dreams》演唱會昨晚(20日)來到第九場，每晚觀眾除了聽歌，最期待是聽陳大師「吹水」和encore選曲。昨晚更表演即興表演Leg Raise crunch(下肢挺舉捲腹) ，他邊講笑邊表演，竟然維持了1分零6秒，全場拍爛手掌，驚嘆歡呼不斷。Eason在encore時段唱了一切還好》，這是2005年專輯Great 5000 Secs的side track，能在演唱會聽Live版，觀眾大表驚喜，有網民形容為「冷門神曲」，甚至大讚現場比CD版更具感染力。

Eason 心情大好，即興表演Leg Raise crunch(下肢挺舉捲腹) ，維持了1分零6秒。 Eason做Leg Raise crunch(下肢挺舉捲腹) ，維持了1分零6秒，事後高呼好痛。

自爆被老婆扭耳仔

昨晚的觀眾反應非常熱烈，令Eason勁high滿場飛，跟觀眾拉近距離，又與全場觀眾起身跳舞及大合唱。自從上次他即興在台上簽CD後，昨晚也有觀眾不停揮動CD叫他簽名，Eason坦言，上次已被老婆扭耳仔，不能再接 CD簽名，「你知我好率性而為，但上次簽左之後，已經比老婆話...(做了一個扭耳仔動作)，不如你帶著係街啦，2024年或者應該可以，我應該未退休...我成晚見到你好投入係到搖，我入晒心㗎啦，我記得你㗎。」有觀眾又大叫他得閒返母校聖若瑟踢波，Eason就話，「唔踢啦，我啲筋冇以前咁好喇。依家打網球多。」

 

Eason在第9場唱《一切還好》作encore歌。 蘇永康一家三口捧Eason場。

尋找靚按摩師

其後，有觀眾叫他除衫，並大讚他瘦了又大隻了，他就大笑，「我邊大隻啊？我係瘦咗少少，自然咁瘦啦。 」然後就坐地上表演Leg Raise crunch(下肢挺舉捲腹) ，「你日日試下，平時坐係廳睇電視咁...」接著他hold住這個難度動作，邊講邊笑重問，「有冇人比本雜誌我....哈哈。」hold 左1分06秒之後才站立起身，全場期間不斷歡呼拍掌大叫「好勁呀你！」但當Eason起身後，他即狂笑及大叫，「哈哈，好攰呀，救命……死啦，我唔應該咁，依家好實(下腹)有冇人識按摩……。」觀眾即紛紛大叫: 「我幫你按！」Eason就笑著爆自己按摩得一個要求，就係個樣要靚。

此外，昨晚蘇永康一家三口，衛詩等等也有來捧場，Eason更於台上跟5歲的蘇展弘（Jazz）打招呼，「契爺呀，Jazz…hello…」Jazz也十分開心，搖著營光棒為契爺打氣。

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