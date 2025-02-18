陳妍希陳曉離婚｜傳男方連仔都唔要 陳妍希工作室發聲明

陳妍希與陳曉結婚8年半以來，屢傳關係亮紅燈，今日二人在微博宣布離婚消息，並表示會共同撫養兒子。其後有傳二人已於去年分居，陳曉甚至連兒子也不要。

陳妍希工作室於下午發聲明，否認傳聞，並指有關報道存在歪曲事實的猜測，嚴重影響到陳妍希的聲譽，以及任何揣測導致傷害孩子的行為，表明會採取法律手段，維護陳妍希及其家人的名譽和權利。