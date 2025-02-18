陳妍希陳曉離婚｜傳男方連仔都唔要 陳妍希工作室發聲明

陳妍希與陳曉結婚8年半以來，屢傳關係亮紅燈，今日二人在微博宣布離婚消息，並表示會共同撫養兒子。其後有傳二人已於去年分居，陳曉甚至連兒子也不要。
陳妍希工作室於下午發聲明，否認傳聞，並指有關報道存在歪曲事實的猜測，嚴重影響到陳妍希的聲譽，以及任何揣測導致傷害孩子的行為，表明會採取法律手段，維護陳妍希及其家人的名譽和權利。
陳妍希工作室聲明如下︰
致各位關心陳妍希女士的朋友們：
針對近日的一些關於陳妍希女士的傳聞，存在大量不實報道和謠言，由此產生了諸多歪曲事實的猜測，造成各種的惡意傳播，嚴重影響到陳妍希女士的聲譽，經過再三考慮，本工作室作出如下聲明：
1. 感謝大家對陳妍希女士的關心與支持，抱歉因家務事佔用了公共資源，希望大家也多給當事人一些空間，一切以官宣文字為準。
2. 孩子是彼此之間最重要的人，任何無端揣測及傷害孩子的行為都是不可原諒的，請停止一切損害當事人基本權益的行為。我們將繼續以法律手段打擊一切人身攻擊的行為，維護陳妍希女士及家人的名譽和權利。
3. 一切空穴來風的不實傳聞均為謠言，請停止惡意造謠以及辱罵的行為，請停止傳播不實的報道。對於此前佔用了大家的公共資源，我們再次深感抱歉。
感謝一直以來大家對陳妍希女士的關心與愛護，希望大家能夠給予我們時間和空間，並多關注演員作品，減少傳播惡意的不實消息，共同維護優良的網絡環境。
北京有米影娛文化有限公司
2025年2月18日