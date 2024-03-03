陳子聰大病後回歸廿四味 死過翻生更珍惜生命 多謝香港人祝福(有片)

一連兩場《The Wild Ones Music Festival》今日(3日)有吳浩康、周國賢、ToNick、盧巧音、KOLOR等表演，重點則落在廿四味身上。事關今次廿四味有陳子聰回歸，亦是他大病初愈後首度公開現身。

廿四味先後唱出《Return》和《do or die》，陳子聰此時走上台前跟廿四味成員一齊合唱，儘管當時下著毛毛細雨，依然全場high爆。 穿上綠色外套的他，留有一把及肩的黑色頭髮並戴上黑超，精神不錯。心情大好的他更不時高舉V字手勢，又在台上跳來跳去，但幅度並不算大。 唱完之後，陳子聰說︰「so much love！I love Hong Kong！」

見到陳子聰開心到X街 表演完畢之後，陳子聰連同廿四味一齊接受訪問，子聰表示感覺很開心，自言有些緊張，並稱見到台下觀眾表現瘋狂，大讚香港觀眾好到不得了。Brian笑言廿四味比LMF好些，LMF只可以唱兩首，不太夠喉。對於子聰重上舞台，彩排了多久，一眾成員互打眼色，再笑謂有兩小時，Brian解釋因為大家很夾，所以只需要夾一夾便知道大家負責的崗位。 Brian續指見到子聰回來，心情是「開心到X街」。他說︰「大家都睇咗何超儀訪問，陳子聰可以行得返，可以郁得番，一齊食個飯已經開心。他一話一齊上台，真係好驚喜！如果換轉係你嘅密友可以咁樣出來，真係so good！」

8年唔掂酒 陳子聰︰我飲夠啦 陳子聰在旁表示：「掛住你哋嘛」。問到他何時決定復出，他說︰「當我一好啲可以行得、企得，食得就諗，因為成日睇佢哋做騷，我有少少羨慕！」他又表示之後會多些出來表演。提到廿四味成員在台上飲酒，子聰表示自己16年開始已經沒有飲過酒，「我飲夠啦！」他稱現時飲食很清淡，「經歷過呢啲階段，你會感恩，你嘅生命會自然乖啲。」 香港人 好多愛 問到下月是否再去美國做手術，他表示要，Brian就呼籲大家繼續給予子聰多些支持，「只要佢搞掂完呢個，我哋就可以做多啲騷！」子聰特別多謝香港人，「有一樣嘢真係好多謝香港市民，香港真係好多愛，我喺街又好，喺邊都好，都會走埋嚟祝福我身體健康，真係好感謝！香港人真係好好，好多愛！今晚你哋見到個感覺都喺晒度！」