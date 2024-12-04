陳子聰被何超儀爆狂偷食朱古力 1月到美國做小腸氣手術

何超儀、陳子聰及其醫生兼公司新人Iman一齊出席品牌活動。陳子聰面色及精神不錯，問到是否需要控制飲食，他指西方醫生沒有叫他戒口，但中醫有叫他少吃某類食物。此時，何超儀在旁說︰「叫你戒食太油嘅嘢呀！」之後再跟Iman問到是否要減食油膩食物，Iman說︰「yes！」陳子聰原本仍想說不用特別戒口時，也急急轉口說︰「啱啱收到話要戒口嘅！」

他透露自己特別食牛扒，「但唔可以食太多A5、A4囉！(有冇食零食？)我無食零食習慣！」超儀再問︰「咩話？朱古力呢？」子聰再解釋黑朱古力並不算。超儀立即爆大鑊說︰「依家我哋係同Iman住，我哋喺廳見到就會話佢，之後佢就拎上房食，趁我擦牙就係咁食，又俾我話！」她更指老公會連食幾塊，子聰在旁啞口無言，繼續辯稱一次過吃會感覺很多，但拉勻來看其實是很少。

子聰透露下月會到美國做一個小腸氣手術，另一個是大動脈手術，醫生就建議他如果可以保持到心跳及血壓便不要做，因此他要努力維持血壓水平。何超儀即謂︰「飲咖啡食朱古力又點維持呢？」子聰立即面紅紅及滴汗說︰「點解咁耐無出嚟，就爆晒出嚟！」非常好笑。 超儀稱子聰在飲食上已經比以前節制，更透露他買了一個很闊的電腦作曲，子聰就衝出口而出說︰「其實係打機！」他續稱也有用AI寫下歌，嘗試一下。

談到超儀將到英國出席音樂節，她表示自己有份投資，所以叫埋不少朋友參與，好讓多些人買飛。早前她獲頒《最具魅力女星》大獎，她稱因為有陪老公食健康餐，所以消瘦了不少，自己也可以穿回以前的褲子。 提到KOLOR的主音Sammy左耳突然聽不到，Iman對他的情況感到難過，希望他可以盡快康復，他認為有很多情況引起，相信對方的醫生會更了解情況，希望大家也要身體健康。超儀透露Iman稍後會推出詩集及拍一些寫真，但絕不是性感或走消防員月曆那類路線。