陳家樂下月結婚宴請至少240人 爆連詩雅減肥減上癮

陳家樂將於下月迎娶連詩雅，今日他到沙田馬場出席《寶馬香港打吡大賽》時，被問到為何不與未婚妻一齊出席，他指因為大家所屬的公司不同，各有不同工作，希望日後有機會一齊以夫妻檔亮相。問到過去有否公司邀請他們以情侶檔出場，他表示有，可惜最後因為時間及價錢問題而未能成事。

努力keep fit

提到婚禮準備情況，家樂透露過幾天便會過大禮，並指自宣布婚禮日子之後，獲得不少贊助商主動接洽，他們表示發現不同地方都可加入這些細節，現已重新策劃。他又提到因為仍未定好邀請的賓客人數，所以遲遲未能派帖，他透露原本打算邀請180人，之後加至200人，到最近加至240人，估計人數有增無減。

家樂表示婚禮交由未來陳太及婚禮策劃師負責，幸好雙方家人都很配合，未有給予太多意見，而他現時只是努力keep fit。他說︰「穿西裝肥少少就唔好睇。連詩雅減到有少少病態，佢本身已經好瘦，瘦到我見猶憐，我媽咪同嫲嫲都好擔心佢太瘦，叫佢食多啲嘢。佢有啲減肥減上癮，所以我都要跟上佢步伐，努力keep Fit。」