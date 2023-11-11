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娛樂
2023-11-11 13:30:31

陳家樂分享與老婆生活日常 網民笑指連詩雅「巴辣」

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陳家樂今年四月與Shiga 正式拉埋天窗。

陳家樂今年四月與Shiga 正式拉埋天窗。

陳家樂今年四月與連詩雅（Shiga）正式拉埋天窗，婚後陳家樂不時在社交平台放閃，最近他又分享與Shiga的生活日常短片，更命名為「揀乜都係死系列」，並由Shiga負責客串聲演。 

首段片是關於都市人洗衫煩惱，半夜洗完衫，究竟選擇「捱眼瞓晾衫」還是「瞓醒先晾」。家樂首先選擇「捱眼瞓晾衫」，不過他將衣物晾到「一嚿嚿」，最後被陳太Shiga「喝駡」，「陳家樂！你咩事呀！」；至於另一個選擇「瞓醒先晾」，由於洗好的衣物焗了整晚，家樂一開洗衣機便湧出大浸臭未，他便隨手拿起香水向衣物狂噴，晾衫時，Shiga問到：「陳生！點解咁大『浸』味嘅？」家樂自爆：「唔係呀，你啲香水嚟㗎喎。」Shiga隨即火起：「你仲噴咗我半支香水！」其實兩個選擇都係死。不過不少網民都將重點放在家樂的一句對白，「費事俾人鬧，咁鬼死巴辣。」就連Shiga亦有以笑到喊的emoji 留言。 

而昨晚上架的另一條片則是關於男人放狗，當家樂正在打緊他熱愛的足球game時，Shiga便叫他放狗，究竟應該選擇「落街放狗」還是「繼續打機」？最後兩個結局都是兩隻狗狗在家中大便，又令到家樂被Shiga問個究竟，家樂則表示「點解係要喺人哋進入最忘我境界時候叫我落街放狗呢」，Shiga留下鄙視眼神的emoji，場面搞笑。不少網民都留言強烈建議陳太出鏡：「下一條一定要俾陳太出鏡」，更有網民謂這系列的短片十分寫實，希望可以繼續拍。

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陳家樂正在打機時，Shiga便叫他放狗。 究竟選擇「捱眼瞓晾衫」還是「瞓醒先晾」？ 究竟選擇「捱眼瞓晾衫」還是「瞓醒先晾」？ 結果兩隻狗狗在家中大便，又令到家樂被Shiga問個究竟。
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