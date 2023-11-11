陳家樂分享與老婆生活日常 網民笑指連詩雅「巴辣」

陳家樂今年四月與連詩雅（Shiga）正式拉埋天窗，婚後陳家樂不時在社交平台放閃，最近他又分享與Shiga的生活日常短片，更命名為「揀乜都係死系列」，並由Shiga負責客串聲演。

首段片是關於都市人洗衫煩惱，半夜洗完衫，究竟選擇「捱眼瞓晾衫」還是「瞓醒先晾」。家樂首先選擇「捱眼瞓晾衫」，不過他將衣物晾到「一嚿嚿」，最後被陳太Shiga「喝駡」，「陳家樂！你咩事呀！」；至於另一個選擇「瞓醒先晾」，由於洗好的衣物焗了整晚，家樂一開洗衣機便湧出大浸臭未，他便隨手拿起香水向衣物狂噴，晾衫時，Shiga問到：「陳生！點解咁大『浸』味嘅？」家樂自爆：「唔係呀，你啲香水嚟㗎喎。」Shiga隨即火起：「你仲噴咗我半支香水！」其實兩個選擇都係死。不過不少網民都將重點放在家樂的一句對白，「費事俾人鬧，咁鬼死巴辣。」就連Shiga亦有以笑到喊的emoji 留言。