陳家樂剃頭演《像我這樣的愛情》零抗拒 廖子妤出席東京國際電影節辨世界首映獲激讚

由關錦鵬與管東銚監製、譚惠貞執導兼編劇之新片《像我這樣的愛情》，入選第38屆東京國際電影節「女性賦權」單元。《像我這樣的愛情》起用金像獎最佳女配角得主廖子妤夥拍陳家樂，故事講述年輕女性阿妹在愛情與生活壓力下，尋找自我價值的故事。導演譚惠貞、廖子妤與陳家樂於剛過去的周末親身飛往東京參與世界首映及映後座談，吸引來自世界各地的觀眾率先欣賞，三人更於電影放映後，與觀眾分享所感所想。

Fish 角色難度甚高

片中飾演腦性麻痺患者的女主角廖子妤與飾演性義工的陳家樂，同樣被觀眾激讚演出入木三分，其中Fish坦言角色難度甚高：「呢一個角色真係好難做，無論係肢體上嘅表達，又或者係個角色嘅心理，對我嚟講完全係好似重新投過一次胎咁。而我覺得最難表現嘅，就係角色嘅心理，因為身體嘅障礙咁大嘅時候，佢哋依然係可以保持到樂觀，尤其是阿妹呢個角色係一個好開心嘅人啦，對於我嚟講係比較難去進入嘅，我需要花多啲功夫，所以好多謝導演揀咗我，畀咗我一個咁好嘅機會。」Fish更難忘開拍前獲劇組安排與身患腦性麻痺的朋友交流：「拍攝之前有機會同相關嘅朋友交流，而過程之中我好留意對方嘅言行舉止，包括呼吸嘅節奏同埋張力嘅來源，好似身體會唔會好攰啊，或者會唔會邊度酸痛，將呢啲感受投放喺角色入面。」