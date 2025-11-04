陳家樂剃頭演《像我這樣的愛情》零抗拒 廖子妤出席東京國際電影節辨世界首映獲激讚

由關錦鵬與管東銚監製、譚惠貞執導兼編劇之新片《像我這樣的愛情》，入選第38屆東京國際電影節「女性賦權」單元。《像我這樣的愛情》起用金像獎最佳女配角得主廖子妤夥拍陳家樂，故事講述年輕女性阿妹在愛情與生活壓力下，尋找自我價值的故事。導演譚惠貞、廖子妤與陳家樂於剛過去的周末親身飛往東京參與世界首映及映後座談，吸引來自世界各地的觀眾率先欣賞，三人更於電影放映後，與觀眾分享所感所想。
Fish角色難度甚高
片中飾演腦性麻痺患者的女主角廖子妤與飾演性義工的陳家樂，同樣被觀眾激讚演出入木三分，其中Fish坦言角色難度甚高：「呢一個角色真係好難做，無論係肢體上嘅表達，又或者係個角色嘅心理，對我嚟講完全係好似重新投過一次胎咁。而我覺得最難表現嘅，就係角色嘅心理，因為身體嘅障礙咁大嘅時候，佢哋依然係可以保持到樂觀，尤其是阿妹呢個角色係一個好開心嘅人啦，對於我嚟講係比較難去進入嘅，我需要花多啲功夫，所以好多謝導演揀咗我，畀咗我一個咁好嘅機會。」Fish更難忘開拍前獲劇組安排與身患腦性麻痺的朋友交流：「拍攝之前有機會同相關嘅朋友交流，而過程之中我好留意對方嘅言行舉止，包括呼吸嘅節奏同埋張力嘅來源，好似身體會唔會好攰啊，或者會唔會邊度酸痛，將呢啲感受投放喺角色入面。」
家樂戲內外同樣興奮
至於首度參與東京國際電影節的家樂戲內戲外都大表興奮：「其實我收到劇本嘅時候，我係好興奮嘅，因為我覺得呢一個題材，導演寫得好，令到我好有興趣。我嘅角色阿健係一個四肢健全嘅人，相反佢嘅內心係有殘缺，但係女主角阿妹雖然患有身障，但係內心係好快樂，所以呢兩個角色係好極端嘅對比，走埋一齊令我好想參與。」對於剃頭演出成為焦點，家樂難掩興奮更自爆零抗拒：「對於剃頭，其實我好開心，因為我覺得Gel頭好麻煩，所以當導演提出可以剃頭，我係第一時間應承。」《像我這樣的愛情》是齣探討現代都市愛情與自我認同的動人作品，為國際觀眾帶來香港電影的獨特視角與情感深度。身兼導演兼編劇的譚惠貞對於反應理想大感安慰：「我希望呢部愛情片能夠感動觀眾之餘，亦都感動所有身障者更加勇敢去追求自己嘅愛，呢個都係一件好開心嘅事。」《像我這樣的愛情》女主角阿妹天生患有腦性麻痺，性格卻異常跳脫樂觀，閒時會約朋友踩板吹水，畫畫作樂，二十多年來一直努力不被身體耽誤。可是過度保護的母親堅決安排她進行子宮切除手術，阿妹努力建立的生活再次失去平衡，她的身體永遠是不由自主。在朋友推薦下，她找到了一個專為殘疾人士提供性服務的自發組織，並認識了義工Ken。這無私的相遇彷彿撫慰了兩個受傷的靈魂，那日漸累積的情愫沖淡了道德與身體的羈絆。