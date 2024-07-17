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娛樂
2024-07-17 21:00:00

陳家樂愛為連詩雅炮製小驚喜 自認廚藝未精搞到老婆面有難色

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陳家樂見太太腹大便便，於是親自下廚，但味道麻麻。

陳家樂見太太腹大便便，於是親自下廚，但味道麻麻。

陳家樂日前與師妹鍾雅婷(Alice)為太興拍廣告在廣告中，家樂繼續飾演愛錫老婆的多功能老公，在廚房化身「愛的戰士」為飾演老婆的鍾雅婷(Alice)擋蟹、落力「瞓身」出演與另一半享受家「嚐」飯大晒甜蜜。

陳家樂日前與師妹鍾雅婷為太興拍廣告。

陳家樂日前與師妹鍾雅婷為太興拍廣告。

緊張大師

即將迎接新生命來臨的家樂，新婚生活仍然是城中熱話。他在廣告中飾演老公一角，與廣告中的另一半盡顯甜蜜，被問到現實生活如何保持婚姻生甜蜜，家樂笑談：「我亦在學習成為一個稱職的多功能老公她很多時候都像廣告中大叫『等我嚟！』，不但成了日常的口頭禪，更變成我們專屬的愛的宣言，每次見到對方甜絲絲地微笑就已經十分滿足了！」

廣告其中一幕女主角在廚房「倒瀉籮蟹」，家樂即盡顯老公本色手執煲蓋上演英雄擋蟹，場面非常搞笑被問到家樂日常是否一樣上演過同類型事件，他笑指自己是緊張大師：「平日外出瞻前顧後，很多時候反被對方籲自己放鬆一點被笑指日後小朋友出世後一定十分緊張，要準備每日一奶茶提提神。」

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幕女主角在廚房「倒瀉籮蟹」，家樂即盡顯老公本色手執煲蓋上演英雄擋蟹。

幕女主角在廚房「倒瀉籮蟹」，家樂即盡顯老公本色手執煲蓋上演英雄擋蟹。

自認廚藝未精

家樂又提到連詩雅很喜歡下廚，而且廚藝了得，惟現在不方便出入廚房，所以間中都會由我親自下廚，但她都毫不忌諱地向我面露難色！所以間中都會到附近的茶餐廳簡簡單單吃一些家『嚐』菜，加上現時的茶餐廳都十分高質，菜式之多簡直包羅萬有，尤其是我最喜歡吃的叉燒，竟然是現場燒製！」

愛為太太帶來驚喜

作經常忙於走訪兩地，被問到會否擔心冷落了對方，家信心十足表示：「老婆十分體諒我，不用工作時都會陪伴她，偶爾為對方帶來一些小驚喜，就好像今次合作的廣告商35年來帶來無數驚喜，廣告發佈時想必小朋友亦已誕下，希望與另一半像太興般35年後一樣感情不變，情比金堅！」