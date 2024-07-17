陳家樂愛為連詩雅炮製小驚喜 自認廚藝未精搞到老婆面有難色

陳家樂日前與師妹鍾雅婷(Alice)為太興拍廣告，在廣告中，家樂繼續飾演愛錫老婆的多功能老公，在廚房化身「愛的戰士」為飾演老婆的鍾雅婷(Alice)擋蟹、落力「瞓身」出演，與另一半享受家「嚐」飯，大晒甜蜜。
緊張大師
即將迎接新生命來臨的家樂，新婚生活仍然是城中熱話。他在廣告中飾演老公一角，與廣告中的另一半盡顯甜蜜，被問到現實生活如何保持婚姻生活甜蜜，家樂笑談：「我亦在學習成為一個稱職的多功能老公，她很多時候都像廣告中大叫『等我嚟！』，不但成了日常的口頭禪，更變成我們專屬的愛的宣言，每次見到對方甜絲絲地微笑就已經十分滿足了！」
廣告其中一幕女主角在廚房「倒瀉籮蟹」，家樂即盡顯老公本色手執煲蓋上演英雄擋蟹，場面非常搞笑被問到家樂日常是否一樣上演過同類型事件，他笑指自己是緊張大師：「平日外出瞻前顧後，很多時候反被對方籲自己放鬆一點，被笑指日後小朋友出世後一定十分緊張，要準備每日一奶茶提提神。」
自認廚藝未精
家樂又提到連詩雅很喜歡下廚，而且廚藝了得，惟現在不方便出入廚房，所以間中都會由我親自下廚，但她都毫不忌諱地向我面露難色！所以間中都會到附近的茶餐廳，簡簡單單吃一些家『嚐』菜，加上現時的茶餐廳都十分高質，菜式之多簡直包羅萬有，尤其是我最喜歡吃的叉燒，竟然是現場燒製！」
愛為太太帶來驚喜
工作經常忙於走訪兩地，被問到會否擔心冷落了對方，家樂信心十足表示：「老婆十分體諒我，不用工作時都會陪伴她，偶爾為對方帶來一些小驚喜，就好像今次合作的廣告商35年來帶來無數驚喜，廣告發佈時想必小朋友亦已誕下，希望與另一半像太興般35年後一樣感情不變，情比金堅！」