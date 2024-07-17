陳家樂愛為連詩雅炮製小驚喜 自認廚藝未精搞到老婆面有難色

緊張大師

即將迎接新生命來臨的家樂，新婚生活仍然是城中熱話。他在廣告中飾演老公一角，與廣告中的另一半盡顯甜蜜，被問到現實生活如何保持婚姻生活甜蜜，家樂笑談：「我亦在學習成為一個稱職的多功能老公，她很多時候都像廣告中大叫『等我嚟！』，不但成了日常的口頭禪，更變成我們專屬的愛的宣言，每次見到對方甜絲絲地微笑就已經十分滿足了！」

廣告其中一幕女主角在廚房「倒瀉籮蟹」，家樂即盡顯老公本色手執煲蓋上演英雄擋蟹，場面非常搞笑被問到家樂日常是否一樣上演過同類型事件，他笑指自己是緊張大師：「平日外出瞻前顧後，很多時候反被對方籲自己放鬆一點，被笑指日後小朋友出世後一定十分緊張，要準備每日一奶茶提提神。」