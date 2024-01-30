陳家樂期待婚後首個新年兼情人節 以人夫身份派利是感覺特別

陳家樂受邀出席時裝設計活動，近日正忙於拍攝新片而留了一面鬍鬚的他認為這是一個很好的環保概念，「將一啲舊嘅衣物回收再重新設計，亦都可以將一啲可能過咗時嘅衣物加入新元素，令到嗰個時裝感覺再一次散發出嚟。又或者用一啲唔同嘅配搭去令到嗰件衫可以再着多幾次，佢會有另一番嘅味道。所以我覺得配搭得宜，係可以循環再着多幾次。」

去年跟連詩雅（Shiga）結婚的家樂快將迎來二人的首個農曆新年，他表示包利是時感覺特別，「以前同佢拍拖嘅時候，我封我姓陳嘅利是封，佢有佢自己嘅靚靚利是封，今年我哋統一用一個利是封，大家一齊去揀選屬於我哋嘅利是封，個感覺都幾特別，感覺我哋係一條Team、我哋係屬於一個團隊咁樣去做呢件事。第一年真係一個家庭咁樣去派利是，都幾期待。」

農曆新年後緊接着情人節，同時亦是二人婚後首個情人節，不過家樂坦言「冇部署」，「因為我而家拍緊一部電影，希望完咗之後會同佢去到一個旅行。呢套電影都籌備咗一段時間，喺造型上有啲改變，要減肥，佢一路都陪我進行地獄式節食，所以完成呢部電影後希望可以同佢放假，情人節去到一個旅行，食返餐飽。」