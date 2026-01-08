陳家樂眼球出血險失明靠老婆煮三餐 連詩雅開聲恨要生多個

連詩雅和陳家樂今日（8日）以夫妻檔出席活動。連詩雅接受訪問興奮表示：「好開心2026年第一次出活動就係夫妻檔。」被問到二人是否已經為過年做好準備，連詩雅直言：「未啊！因為下個禮拜我哋準備跑10公里渣打馬拉松，之後先會再處理新年嘅嘢。」

講到今年的目標，連詩雅透露即將會錄新歌，希望今年有機會開演唱會。陳家樂透露即將拍攝新電影，並表示：「呢樣嘢係我從來未接觸過，好新奇同刺激。」他續說新電影題材與傳統工藝有關。問到今年會否考慮生多個，陳家樂表示：「都係隨緣啦！」連詩雅則回應：「我想要多一個小朋友，有兩個小朋友喺我生命裏面嘅畫面係最圓滿，要生兒子定女兒就要睇個天決定！」陳家樂指囡囡現階段一歲半，自覺囡囡比較有語言天份，為了培養她對音樂的興趣安排她學琴和結他。

務求家樂食得開心 提及陳家樂早前受訪透露結婚後，眼球後方連接腦神經線部分出問題，導致眼球出血險失明，連詩雅表示：「嗰段時間老公都食緊藥，要佢食得健康啲同清淡啲。一日三餐都要自己煮，希望佢可以有均衡嘅飲食，唔想佢食得太寡。食得開心又健康，盡量都會陪伴佢。」問到家樂會否擔心拍戲受傷，他說：「其實都冇得擔心嘅，都係做自己鍾意嘅事情，我會學識保護自己，拍戲受傷其實好耐以前都試過一次，其實都唔會有陰影，只要享受做一樣嘢就唔需要驚。」