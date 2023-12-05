陳家樂結婚半周年紀念送白菊花燒肉 連詩雅︰我未死喎！

由陳家樂「主演」、老婆連詩雅（Shiga）聲演的生活日常短片—「揀乜都死」系列，繼「半夜洗衫煩匘」及「男人放狗」後，最新上架的是「當身邊兄弟係豬隊友」，兩位豬隊友分別是於電影《不日成婚2》中飾演家樂的好兄弟朱柏康及岑珈其，笑料十足。

短片分為上下兩集，Shiga問正在打機的家樂準備好明天結婚周年紀念日沒有，家樂表現得若無其事，更胸有成竹表示自己已一早準備好，鏡頭一轉，家樂迅即跑入廁所找兄弟求救，兩位兄弟二選一，他先找朱康，朱康一口答應，家樂鬆一口氣走出廁所時，Shiga便拿着電話播放朱康的voice message，「個衰仔又係衰嘅，有乜理由咁重要嘅嘢唔記得先得㗎，唔記得都唔緊要，仲要搵兄弟嚟幫手，自己又唔搞，不過唔緊要呀阿嫂！你鍾意食乜嘢呀？我可以幫你book位呀……」完美踢爆家樂，Shiga怒氣沖沖叫道：「陳家樂！」嚇到面青的家樂表示又肚痛，乘機返回廁所諗計。