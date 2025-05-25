陳家樂自爆媾女百發百中 火火：人生勝利組！

陳家樂和連詩雅Shiga結婚兩年，由兩口子變成三口幸福之家，Shiga產後工作忙個不停，除了唱歌、主持還踏足舞台劇界，老婆過足戲癮，家樂亦不讓老婆專美，踩過界為網上平台ChillGOOD主持新節目《巴打圍爐The Bros Club》，與火火、梁釗峰和KB拍住上。

昨日(23日)《巴打圍爐》第一集在YouTube上架，主題為「男人自尊底線！窮和性無能都不及XX？」四條中佬吹到天昏地暗，無所不談，火火毫不留情對家樂謂：「我哋三個都比較憎你，因為你係人生勝利組，男主角、靚仔、老婆靚家庭又幸福！」被狂笠高帽的家樂表示：「我諗勝利係你哋誤會咗我。」他謙虛解釋：「可能係既定印象，都未真係了解我就話我勝利。」

火火指家樂靚仔有利追女仔，家樂耍手擰頭謂：「普通靚仔，有好多好靚仔嘅，唔係我話想要邊個(女)就可以要邊個嘅！」火火追問他有否追女失敗經驗，家樂尷尬笑謂：「我又好少有媾唔到女嘅經驗。」眾人起哄，他即時解畫是因為要有十足把握才會出手，火火迫問：「咁係咪百發百中？」此時家樂已經無計焗認：「好似真係少啲。」

家樂在節目中大讚老婆Shiga對他非常遷就，兩公婆甚少鬧交，傾到人生低潮期，家樂竟表示現時活在辛苦中：「可能好多人覺得我好多嘢做，我能力未必可以俾我選擇做或唔做，又唔知自己嘅選擇啱唔啱，譬如今年我放低咗一啲工作，但收入就減少，冇咗呢啲錢，點照顧屋企呢?!」而家樂最希望演技獲認同，有其他突破。