陳家樂與舊愛余香凝同場不尷尬 嘆請陪月員人工高

陳家樂昨晚(17日)出席香港電影工作者總會春茗，同場還有古天樂、余香凝(Jennifer) 、衛詩雅、田啟文、George歐鎮灝、游學修和張繼聰等。陳家樂談到與舊愛余香凝同場，他表示不感尷尬，其實兩人在導演會晚宴已曾碰面，並恭喜對方獲最佳女主角，互相問候和交流湊仔經。

連詩雅預產期7月 陳家樂早前宣布太太連詩雅有喜，他表示太太預產期是7月尾，但由於屆時可能因工作未必可經常留港，加上又是新手爸爸，故已開始物色陪月員，他大嘆價桘昂貴，「原來陪月好搶手，請一個都要6至7萬。」他表示也想多留時間照顧BB才正式投入拍攝工作，現時兩夫妻已準備報課程學湊，他又透露每逢播古典古典樂，BB就會踢媽咪，他笑言想播搖滾樂，但Shiga不批准，至於會否播Shiga的歌，他笑言：「媽咪啲歌係慘情歌嚟！要播開心嘅歌！」他又指公開呼籲要老婆不穿高踭鞋和多吃東西，已見成效，連本來打算請Shiga做嘉賓的關智斌(Kenny)都改變主意，不過就令Shiga有點不開心。