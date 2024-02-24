陳家樂連詩雅元宵節宣布喜訊 晒超聲波照預告BB夏天出世

陳家樂、連詩雅(Shiga)於去年4月結婚，早前Shiga在節目中追問玄學家生龍B攻略，更講明自己很愛小朋友。今日他們趁住元宵節公布喜訊，宣布榮升做父母。
陳家樂留言說︰「等左幾個月終於可以同大家講啦！感謝天父！！比機會我做爸爸！！！辛苦陳太呢幾個月又要開工又要小心就住就住！我以後會再努力啲工作！照顧你地！！#讀書叻唔叻唔緊要 #最緊要陪爸爸睇波#最好真心鐘意曼聯」
連詩雅穿上一件吊帶貼身的連身裙，挺著孕肚，目測估計起碼已經有四個月。她說︰「一直都係處於平常心，同埋順其自然嘅態度，等待上天嘅安排。2024收到一份最好嘅禮物，好感動！感恩！期待！Summer BB既來臨，祝大家元宵節快樂#家庭又變大了#有點不可思議嘅感覺#仲有點緊張將會做父母#陳生話仔女都好都要培養佢鐘意曼聯」
Shiga透過經理人回覆說︰「好開⼼終於可以同⼤家公佈呢個喜訊 ，我哋⼀直抱住平常⼼等待上天嘅安排 ，嚟到2024居然收到呢份最⼤嘅禮物 。知道⼀刻 ，好開⼼興奮同時好緊張 ，希望⼀切順利 ！寶寶今個暑假平安健康嚟到同我哋⾒⾯ ，最後今⽇元宵佳節 ！祝⼤家元宵節快樂 ，⿓年⼼想事成開開⼼⼼ ！」
Shiga好友周柏豪更表示已經執好她想要的東西，「你要嘅嘢，我已經執好晒。」由於周柏豪有一仔一女，細仔在2022年出世，估計他可以把細仔用過的東西過戶給Shiga。