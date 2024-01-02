陳寳珠簡單過77歲生日 憂粉絲染病拒開Party慶祝

昨天１月１日是陳寶珠的77歲生日，資深傳媒人汪曼玲同日開設其YouTube頻道「汪曼玲《快拍•曼鏡頭》」，首集主角就請來寳珠姐大談近況。

在節目中，汪曼玲致電寳珠姐，先獲寳珠姐祝賀說：「開台大吉、事事如意和一帆風順，一路好好好！」之後，汪曼玲亦恭賀寳珠姐生日快樂之外，還問她為何今年不舉行生日派對和影迷慶祝？寶珠姐上次開生日Party已是2020年的事了，寶珠姐表示：「因疫情關係也不敢太多人聚在一起，否則很容易感染，自己也要小心點，這幾年已習慣了和屋企人度過，簡單吃頓飯便OK，當然人多有人多的熱鬧，人少便有人少的那份溫馨，是兩種截然不同的感覺。現在疫情經常改變，我大部份的戲迷和我差不多年紀，我也擔心他們的健康，他們一見到我便很興奮，我看見他們也很開心，但我不想他們為了見我而受感染，當然他們很掛念我，我也很掛念他們。今年77歲的生日願望是希望世界和平，大家不要再有戰爭，疫情快點消失，每一家每一戶也健康快樂，平平安安，過一個安穩的日子，也希望沒有天災人禍，因為真的身同感受，是絕不開心的事。」