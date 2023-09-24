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娛樂
2023-09-24 22:07:29

陳寶珠梅雪詩驚喜現身慈善ball 莫文蔚張敬軒表演助興

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(左起)劉偉強、陳寶珠、梅雪詩、莫文蔚、王幼倫、楊千嬅、張詩賢、張敬軒、李幸倪、鋼琴家牛牛。

陳寶珠、梅雪詩、劉偉強、莫文蔚、楊千嬅、張敬軒、周汶錡、伍詠薇、李幸倪、周家怡、衛詩雅、黎展峯、鋼琴家牛牛等，昨日(23)出席領賢慈善基金2023慈善晚會。

領賢慈善基金（FIF）主席王幼倫表示：「晚會以紙藝來慶祝豐富的香港工藝文化！我們希望提高人們對香港手工藝文化的認識與支持，並幫助其保存與傳承。」領賢慈善基金常務總監張詩賢則表示：「我們透過是次盛宴與舉辦的工作坊，讓經驗豐富的紙藝大師與年輕一代作交流，從而促進紙藝文化的傳承。」

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大會更特別安排不同的音樂演出，陳寶珠及梅雪詩驚喜現身，與台上一眾表演粵劇的小朋友拍照留念，展現傳承精神。兩位均表示：「今次活動非常有意義，很開心粵劇界有新一代的參與，期望之後有更多新力量及創新思維加入，讓粵劇能夠一直傳承下去。」

莫文蔚也在晚宴上獻唱其經典歌曲《忽然之間》，Karen表示：「藝術文化是需要一直傳承及創新，把傳統結合現代，令它一直留存下去。」其後，張敬軒唱出《櫻花樹下》及《只是太愛你》兩首金曲，為這盛會增添光彩。張敬軒表示：「十分榮幸可以成為領賢慈善基金的『文化藝術大使』，參與推動本地文化藝術，特別見到FIF今年以傳統紙藝結合創新的數碼藝術為主題，展現香港傳統的手藝之餘，也讓新一代可以更有興趣參與其中，絕對值得支持。」

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