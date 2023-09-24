陳寶珠梅雪詩驚喜現身慈善ball 莫文蔚張敬軒表演助興

陳寶珠、梅雪詩、劉偉強、莫文蔚、楊千嬅、張敬軒、周汶錡、伍詠薇、李幸倪、周家怡、衛詩雅、黎展峯、鋼琴家牛牛等，昨日(23日)出席領賢慈善基金2023慈善晚會。 領賢慈善基金（FIF）主席王幼倫表示：「晚會以紙藝來慶祝豐富的香港工藝文化！我們希望提高人們對香港手工藝文化的認識與支持，並幫助其保存與傳承。」領賢慈善基金常務總監張詩賢則表示：「我們透過是次盛宴與舉辦的工作坊，讓經驗豐富的紙藝大師與年輕一代作交流，從而促進紙藝文化的傳承。」

大會更特別安排不同的音樂演出，陳寶珠及梅雪詩驚喜現身，與台上一眾表演粵劇的小朋友拍照留念，展現傳承精神。兩位均表示：「今次活動非常有意義，很開心粵劇界有新一代的參與，期望之後有更多新力量及創新思維加入，讓粵劇能夠一直傳承下去。」