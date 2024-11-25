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娛樂
2024-11-25 19:14:38

陳寶珠開心與fans見面 聞呂奇死訊只求對方走得舒服

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陳寶珠以香港血癌基金愛心大使出席活動。

陳寶珠以香港血癌基金愛心大使出席活動。

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陳寶珠與馮允謙(Jay Fung)今日(25)到尖沙咀出席「香港血癌基金」的慈善聖誕揭幕禮，在活動上，司儀谷德昭首先邀請陳寶珠到台上跟一班忠實粉絲問好，並講述多年來一直與「香港血癌基金」共襄善舉的開心感受，並分享生活近況及今年聖誕假期的大計。接著，馮允謙到台上分享工作近況，憶述過往聖誕節的快樂回憶。他們更收到了日本人氣角色「牛奶妹」和聖誕老人送上的心思禮物。

陳寶珠、馮允謙一齊出席「香港血癌基金」的慈善聖誕揭幕禮。 陳寶珠、馮允謙一齊出席「香港血癌基金」的慈善聖誕揭幕禮。 陳寶珠「香港血癌基金」的慈善聖誕揭幕禮。 陳寶珠「香港血癌基金」的慈善聖誕揭幕禮。

與fans見面好開心

現場吸引大批寶珠姐fans來撐場，又拉起橫額表示慶祝七公主60周年紀念，寶珠姐亦走到人群堆跟fans握手問好。她表示因為疫情之後，與fans少了見面，所以自己也很期待今日的活動。她稱無論是自己還是fans都是年紀大的一群，加上流感等病菌肆虐，所以沒有計劃多搞fans見面活動，最重要大家要身體健康。

她自認是宅女一名，甚少出街，聖誕節也是在家中度過。她透露近年也有人找她洽談工作，但自己暫時無意演出。寶珠姐在訪問中表示自己知道Jay Fung是誰，自言緊貼潮流。

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陳寶珠自認是宅女一名，為了大家健康，因此減少聚會。 陳寶珠自認是宅女一名，為了大家健康，因此減少聚會。 陳寶珠自認是宅女一名，為了大家健康，因此減少聚會。

希望呂奇走得舒服

談到她昔日的好拍檔呂奇傳出死訊，寶珠姐稱從朋友口中得知，但自己也未能證實。她坦言跟呂奇沒有聯絡及見面幾廿年，自己對呂奇的近況也不太清楚，認為每個人都經歷生死，只希望對方走得舒服。

由陳寶珠、呂奇主演的《花月佳期》，1967年時上映。

由陳寶珠、呂奇主演的《花月佳期》，1967年時上映。

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