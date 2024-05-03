陳小春大仔Jasper唔識中國傳統節日　應采兒呻丟臉　網民：國際學校不教

應采兒陳小春大仔Jasper唔識中國傳統節日被批評 網民：怎麼連傳統節日都不記得嗎

陳小春與應采兒近年主力於內地發展，參與綜藝節目吸金，與兒子Jasper和Hoho現居於上海。早前佢哋就帶同Jasper乘坐私人飛機到澳門玩，不過喺搭車期間應采兒就問Jasper「中國有哪些傳統節日」，點知Jasper淨係講得出中秋節，結果引起網民熱烈討論。 現年11歲嘅Jasper早年與陳小春一同出演《爸爸去哪兒5》萌爆表情與乖巧性格深受網民愛戴；雖然佢近年未有跟隨爸媽於幕前出現，但應采兒仍不時喺社交網站分享與仔仔嘅互動，令網民可以得知Jasper嘅近況。

媽媽都話：「好丟臉」 早前陳小春與應采兒就帶同Jasper乘坐私人飛機到澳門玩，事後應采兒就將行情記錄，並剪輯及上載到抖音與網民分享。三人喺搭車期間，應采兒問Jasper「中國有哪些傳統節日（除咗春節/農曆新年）」，之後Jasper就回答中秋節，而爸爸喺隔離瘋狂「提水」都無用，搞到坐喺後座嘅媽媽都話：「好丟臉」！