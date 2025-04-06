陳展鵬同囡囡夾計賀單文柔生日 爆小豬比超愛照顧袁咕碌

陳展鵬、單文柔及囡囡小豬比應保良局邀靖，出席「童愛樂遊迪士尼」活動，與五百名保良局住宿兒童、特殊學習需要兒童及其家長共晉午餐兼分享。展鵬冧細路有一手，不少小朋友爭住跟他傾偈。他表示跟小朋友談到自己兒時玩意，坦言覺得現時的小朋友都好幸福。
小豬比跟袁咕碌分享玩具
在活動上小豬比應爸爸媽媽要求，跟其他小朋友自我介紹，展鵬及單文柔指豬比見到陌生人時會怕羞，於是著她自我介紹，繼而打開話題，同時讓她更有信心表達自己。他們表示平日也有教小豬比要學識向長輩、老師打招呼及尊重他人及學會分享。單文柔又提小豬比今次收到別人送的玩具，以往她會自己收藏起來，但今次會主動表示跟袁咕碌分享，發現小豬比不經不覺成長了不少，亦開心小豬比原來真的會記得他們平日的教導。
小豬比準備驚喜俾媽咪
談到小豬比見到袁咕碌特別開心，他們指袁咕碌因為年紀小，囡囡特別愛跟BB玩，更爆小豬比在出發前一日已經想定如何照顧袁咕碌，包括讓出自己的車仔，如袁咕碌沒有車又要睡覺時，她可以負責推車仔。提到單文柔生日在即，問到展鵬如何準備，他說︰「小豬比同我講要俾驚喜媽咪，但佢轉頭又去問媽咪想要咩，穿晒煲！」在旁的小豬比即時示意唔講得，展鵬表示跟囡囡努力夾計中，而單文柔坦言很期待，「囡囡咁有心，如果展鵬唔使返工，又係香港，可以一齊慶祝會好開心。」