陳展鵬同囡囡夾計賀單文柔生日 爆小豬比超愛照顧袁咕碌

陳展鵬、單文柔及囡囡小豬比應保良局邀靖，出席「童愛樂遊迪士尼」活動，與五百名保良局住宿兒童、特殊學習需要兒童及其家長共晉午餐兼分享。展鵬冧細路有一手，不少小朋友爭住跟他傾偈。他表示跟小朋友談到自己兒時玩意，坦言覺得現時的小朋友都好幸福。

小豬比跟袁咕碌分享玩具 在活動上小豬比應爸爸媽媽要求，跟其他小朋友自我介紹，展鵬及單文柔指豬比見到陌生人時會怕羞，於是著她自我介紹，繼而打開話題，同時讓她更有信心表達自己。他們表示平日也有教小豬比要學識向長輩、老師打招呼及尊重他人及學會分享。單文柔又提小豬比今次收到別人送的玩具，以往她會自己收藏起來，但今次會主動表示跟袁咕碌分享，發現小豬比不經不覺成長了不少，亦開心小豬比原來真的會記得他們平日的教導。