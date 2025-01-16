陳展鵬廣州開騷難忘事多籮籮 開心與fans一齊圓夢

陳展鵬憑《逆天奇寄2》有份角逐《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男主角」，今日他與鄭則仕、黎耀祥、林夏薇等一齊跟傳媒見面及拉票。展鵬表示很開心可以有份角逐，特別開心可以跟鄭則仕、黎耀祥拗手瓜。他表示昔日曾跟鄭則仕合作，從對方身上學到很多東西，今次終於可以一齊競爭視帝，大感榮幸。談到鄭則仕表示沒有信心跟後生一輩的演員爭，展鵬認為對方的演技已獲大家肯定，他可以一齊參與已經難能可貴，希望他每年都有作品播出。展鵬亦很期待跟鄭則仕合作，特別希望可以在喜劇上合作。

音樂對我嚟講係一個遺憾 展鵬早前在大陸舉行演唱會，反應非常熱烈，他表示未回來無綫之前，曾有一段時間去做音樂，「音樂對我嚟講係一個遺憾，因為個煙花好短，我好怕自己做一個騷。以演員身份表演唱歌，出席雜錦騷當然OK。」他稱知道fans這幾年都希望他搞音樂會去分享音樂，「我平時講嘢又唔係太多，又唔係特別gag嘅人，佢哋好希望可以聽我唱歌，或者一個騷入面，大家玩得開心。」 可以跟fans近距離見面 他稱自己一個負責2小時的騷，對聲帶好吃力，只要通宵拍劇一晚便會令聲音沙啞，所以今次開騷不但是挑戰自己，亦是回饋支持他的人，同時也可以令一些來自東北、雲南的fans可以跟他真正見面。他說︰「呢個對好多人嚟講，係一個夢，因為好多都係支持我好多年，但一直未見過我真人，呢個騷可以同大家近距離，亦可以同佢哋影相，可以話大家圓夢。」

無諗過fans最想聽自己歌 他表示今次開騷對他來說是個好開始，坦言有很多難忘回憶。他說︰「我個日有啲緊張同唔好意思，因為我好驚自己揀嘅歌，唱嘅表現同整體氣氛，我都好擔心，但出到嚟已經好感動，唔使唱都氣氛好好。」 他表示今次挑選了很多以前未唱過的歌曲，當中包括有自己小時候已經聽的廣東歌及一些耳熟能詳的流行曲，但自己的作品就比較少，因為希望大家都識唱，沒想到不少fans投訴太少他的作品。他說︰「因為自己未必有信心，自己嘅作品未必有好大感染力，但原來fans係好想聽我嘅歌，嗰下都毛管戙，原來真係咁開心，大家係識唱。如果有下次機會，我會揀多啲自己歌。」他又指自己特別愛《獅子山下》，因為自己小時候聽的時候已經好感觸，特別在逆境時聽，可以令人更加有鬥志。