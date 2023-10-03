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娛樂
2023-10-03 21:54:48

陳展鵬林夏薇封帝稱后 無綫獲15項「亞洲影藝創意大獎」港區冠軍殊榮

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陳展鵬和林夏薇分別憑住《超能使者》及《法言人》獲封「最佳男主角」及「最佳女主角」。

無綫於 2023亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）（Asian Academy Creative Awards 2023 – National Winners (Hong Kong SAR)15個殊榮，涵蓋劇集、綜藝節目、新聞及資訊內容節目以及串流平台內容。

劇集方面，《靈戲逼人》獲得「最佳喜劇節目」獎項；陳展鵬及林夏薇分別憑《超能使者》及《法言人》獲封「最佳男主角」及「最佳女主角」；林子善及劉穎鏇同時憑《隱形戰隊》奪得「最佳男配角」及「最佳女配角」獎項。

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《靈戲逼人》獲得「最佳喜劇節目」獎項。

綜藝節目方面，周奕瑋憑《萬千星輝頒獎典禮2022》獲得「最佳娛樂節目主持」獎項；黃翠如憑旅遊節目《遊走世界天與地》獲得「最佳紀實節目主持」獎項。《中年好聲音》獲得「最佳音樂/舞蹈節目」獎項；真人秀節目《回家》獲得「最佳綜合娛樂/遊戲/問答節目」；《超級毛特兒大賽》獲得「最佳真實娛樂節目」；探索不同經典香港美食的飲食節目《滿足的味道》獲「最佳生活消閒節目」、而由波多野裕介為該節目創作的主題音樂《Taste Of Satisfaction》獲得「最佳主題曲/主題音樂」獎項。

新聞及資訊節目方面，《無窮之路 II – 無價之保》獲得「最佳紀錄片系列」；《新聞透視: 活著就好?》獲得「最佳單集紀錄片」。 而TVB串流平台myTV SUPER原創節目《Cross My Mind》則獲得「最佳串流平台原創節目」獎項。

 

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示，「TVB2023亞洲影藝創意大獎上奪得了十五項重要獎項，這讓我們團隊深感榮幸。這次卓越的成績再次證明了TVB的創新視角和製作品質得到了國際的廣泛認可。近年來，TVB與內地及海外的優秀製作團隊攜手合作，這種強強聯合在過去兩年均獲得了廣大好評。我們TVB的強大優勢與其他製作單位的專業知識結合，激發了強大的創作活力。這一切都為我們的觀眾提供了無與倫比的娛樂體驗。

在此，我要向TVB所有製作單位表達深深的感謝，是你們的辛勤工作和無私貢獻使我們能夠取得這樣的成就。我們將繼續努力，期待在未來的道路上取得更多的榮譽。」

曾志偉對成績大感開心。

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