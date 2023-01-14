陳山聰爆《金宵》冇第三集　笑言與陳展鵬才是最強CP

陳山聰日前在《萬千星輝頒獎典禮2022》憑劇集《金宵大廈2》首奪視帝寶座，日前他接受騰訊《答爾問研究院》訪問，並大談得獎感受。陳山聰由跑龍套到擔正做男主角，他表示未來會更低調：「我的另外的人生馬拉松開始了，我要比以前更努力，我要做一個更好的演員，更好的老公，更好的爸爸，那個獎我已經拿了，拿完以後我一定要放下它，要更加低調。」

對於擊敗同是角逐「最佳男主角」的陳展鵬，山聰笑言比起其他常合作的男女，二人才是真正的最強CP：「我們兩個是好兄弟、好朋友，其實我們覺得很開心，我們自己都說真的最好一人拿一個，就太好了，太完美了。其實這幾年大家都知道我跟展鵬是演的最多戲的拍檔，其實我們兩個才是CP，我們的CP一定多過很多男女的，我們兩個沒有什麼覺得對方是競爭對手，所以誰拿到我沒關係，我覺得。」

今次頒獎禮，拍檔李施嬅（Selena）專誠回港支持，山聰透露二人的感人對話：「兩天之前她就告訴我『山聰，你知道我不會過來那個頒獎典禮』，我說『知道啊』，她說『但是我覺得我一定要回來跟你走最後那個《金宵》的紅地毯』，她覺得人情味比什麼都重要，我聽到那句話，我的淚都掉下來，真的很感動，那個好姐妹。」《金宵》是山聰的代表作，能夠得到獎項是對劇集最完美的結局，他更大爆不會有續集：「我們《金宵》不會有三的。」至於，李施嬅未能憑《金宵》獲得視后，陳山聰坦言覺得好遺憾：並祝福她能在另外一個地方，拿到她應該要拿的獎。