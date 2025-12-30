陳庭欣與彩豐行太子爺分手 強忍淚水回應︰因瞭解而不瞭解分開

陳庭欣（Toby）坐擁10億身家的彩豐行太子爺楊振源（Benny）拍拖近8年，但感情無法開花結果。TVB派出王鎮泉訪問Toby，當他說相信大家都好用心去經營及守護這段關係，Toby衝口而出說︰「我一定係囉！」更見心酸。她全程強忍淚水，場面令人心痛。
瞭解而不瞭解分開
Toby提到二人早在兩、三個月前分開，她表示家人最遲才知道他們分手，自己曾想過會否覺得可惜，她跟朋友訴說完後，覺得不要聚焦在時間上，不能用時間去衡量。問到分手原因，她說︰「我哋三觀有唔同，佢都覺得勉強行落去係唔好，雖然唔可以用情侶身份，仲有其他……人唔係得拍拖、結婚，我哋有工作、社交、夢想，只係生活一部份，唔會放太重。」
當王鎮泉何時發現三觀不合，Toby說︰「可能係突然間知道，我一直以為你咁諗，但實際你唔係咁諗。我哋係瞭解而不瞭解分開，我瞭解係點解你會係咁行、咁做，係兩個先會明，絕對唔係迫婚唔成，根本冇諗過一定要結婚。三觀唔跟結婚事。」她更稱大家沒有坐下來傾過，「好似大家知道咗就咁行，大家係冇咩點傾，大家覺得好奇怪，但相信我唔係新鮮例子。」
分開簡單抹去往事極難
當王鎮泉提到大家可能嘗試過很多方法去磨合但不成功，Toby扁咀點頭，對住鏡頭強顏歡笑。她提起之前有不少人會問起男友的事，她眼泛淚光及語帶哽咽表示「當下個心係痛一痛，原來好多嘢唔係可以即刻分開。」提到10月底當時Benny跟她出席活動，她稱當時已經分開，但自己要保持專業，加上沒有人問，如對方的公司邀合作亦不抗拒。
每件事發生都有正反兩面
當她提到大家相處8年，需要時間去分開一些事時，Toby雙眼通紅並謂︰「大家可能一齊太耐，首先將啲嘢分返開。可能好多嘢都諗咗對方先，可能有啲嘢我係想做，好似打匹克球……嚟近都有其他計劃，做下工作以外，依家單身多番時間，就會更多時間陪小動物、朋友、家人。我都好多謝所有朋友，每一件事發生，都有佢好、唔好一面，生活就係咁，要接受晒兩面。」她哽咽說到自己很擔心要說出分手，如今說出來終於鬆一口氣，鏡頭見到她抹眼淚，並強顏歡笑地回應：「加咩油！都冇嘢！」