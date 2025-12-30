陳庭欣與彩豐行太子爺分手 強忍淚水回應︰因瞭解而不瞭解分開

陳庭欣（Toby）坐擁10億身家的彩豐行太子爺楊振源（Benny）拍拖近8年，但感情無法開花結果。TVB派出王鎮泉訪問Toby，當他說相信大家都好用心去經營及守護這段關係，Toby衝口而出說︰「我一定係囉！」更見心酸。她全程強忍淚水，場面令人心痛。

瞭解而不瞭解分開

Toby提到二人早在兩、三個月前分開，她表示家人最遲才知道他們分手，自己曾想過會否覺得可惜，她跟朋友訴說完後，覺得不要聚焦在時間上，不能用時間去衡量。問到分手原因，她說︰「我哋三觀有唔同，佢都覺得勉強行落去係唔好，雖然唔可以用情侶身份，仲有其他……人唔係得拍拖、結婚，我哋有工作、社交、夢想，只係生活一部份，唔會放太重。」

當王鎮泉何時發現三觀不合，Toby說︰「可能係突然間知道，我一直以為你咁諗，但實際你唔係咁諗。我哋係瞭解而不瞭解分開，我瞭解係點解你會係咁行、咁做，係兩個先會明，絕對唔係迫婚唔成，根本冇諗過一定要結婚。三觀唔跟結婚事。」她更稱大家沒有坐下來傾過，「好似大家知道咗就咁行，大家係冇咩點傾，大家覺得好奇怪，但相信我唔係新鮮例子。」