陳康堤專訪｜與陳奕迅父女檔合唱要考慮？ 挑機洪嘉豪唱英文歌(有片)

臨近年尾，又是派發樂壇成績表的日子，叱咤樂壇頒獎禮將於明天舉行，現年21歲的陳康堤(Constance)於6月歌手身份出道，先後推出英文歌《doll》、廣東《一律建議分手》和國語歌《story that never ends》，是生力軍女歌手金獎的大熱之一。作為「星二代」，更是「歌神」陳奕迅(Eason)和徐濠縈女兒，Constance坦言有壓力，但好處是早有心理準備，在鎂光燈下成長，她自言生活隨心愛跟人聊天，自爆試過與朋友傾7個小時電話，不過在鏡頭面前受訪，坦言仍需時間適應。

與Eason合唱要等40年？ 陳康堤自小喜愛音樂，不時會拍片翻唱不同歌曲，也會參加歌唱比賽，入行做歌手，主因是熱愛舞台表演，「我好鍾意Billie Eilish，仲有之前睇過Daddy演唱會，我覺得係一個好完整嘅故事，好似帶你進去一個世界嘅感覺，如果將來有機會，會係我嘅目標。」談到會否跟爸爸陳奕迅合唱，她笑言，「佢應該ok嘅，不過我要考慮下先，都會緊張嘛，佢成日話我啲嘢好cool(型)，等佢做首cool歌先，遲啲睇機會，可能20、30或40年後。」 公眾目光下做自己 有個「歌神」爸爸，母親又是潮流達人，問她感壓力？Constance直言，「一定有啦，我經常諗大眾對我期望，可能會高啲，可能會俾自己多啲壓力，不過還好啦。」看著父母面對各種問題，好處是做好心理建設，「見屋企人點去應付唔同問題，或者見到唔同嘅評論，我又會有多點心理準備。」從父母身上，最深刻是如何在公眾目光下「做自己」，「佢哋好開放，我想做咩都好，佢哋都會支持，我現在仍會著拖鞋落街，去大排檔食碗麵，可以好樸素。」

煲電話粥 傾到朋友瞓著覺 到底日常生活的康堤喜歡做甚麼？她笑言都是打機、玩室內單車和普拉提之類。Gen Z普遍被認為已讀不回，Constance卻喜歡她自言半I(內向)半E(外向)，面對陌生人會較沉默，但對著熟悉的人會滔滔不絕，最喜歡跟朋友聊天，「我啲朋友都話我講嘅嘢好精彩，所以我最長嘅電話粥，可以傾足六、七個鐘，我會講到朋友瞓著覺。當然有講自己心事，但好多時都係講下無聊生活趣事。」 聽前輩廣東歌學咬字發音 Constance性格爽朗，予人「鬼妹仔」的感覺，她澄清並非讀國際學校，「其實我係中文嘅，讀local school，中文都OK，只不過會用英文諗嘢。」不過，前輩歌手都字正腔圓，她也承認要多注意口音，「其實聽舊歌，八十、九十年代的歌曲，例如梅姐、關淑怡的歌曲，我就知道點樣咬字會好啲，清晰啲。其實我發現自己態度正經時，就會返回正當發音。」

與MC合唱情歌 怕難忍笑 康堤推出的3首單曲，曲風都有別於香港的主流音樂，她自言聽歌口味多元化，從廣東歌、西班牙文、法文、日文都有，不過她簽約華納時，卻說明有兩種曲風不敢嘗試，「就係rap同heavy metal，我應該唱唔掂。」至於可有興趣加入女團，她笑笑口道，「有時唱歌都會跳下舞，但又未到女團級數。」不過，中外歌手crossover，無任歡迎，外國歌手的名單有Benson Boone和Sombr，當然少不了本地單位，問到跟洪嘉豪和MC張天賦兩位師兄合唱，鬼主意多多的她笑言，「我要挑戰洪嘉豪啲英文，想試下合唱我首英文歌。」MC的情歌俘虜不少樂迷，問到可想過跟對方合唱時，她就有點猶豫，「我覺得佢係大哥哥，如果要對住佢唱情歌，唔知會點，我會唔會忍唔住笑？」