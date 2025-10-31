陳康堤突宣布與日本男友分手 強調再見仍是朋友

陳康堤突然宣布與日本男友分手 。

陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）今年6月正式進軍樂壇，成為娛樂圈最受矚目的「星二代」女新人！而康堤在本月初（4日）迎接21歲生日時，康堤的日本混血模特兒男友Shou Honda亦在社交網公開多張二人的合照，並留言：「Happy birthday to my girl.」高調放閃。怎料，相隔兩個多星期後，今日（31日）康堤在社交網宣布二人已分手。

再見亦是朋友 康堤在社交網以英文帖文寫道：「I filmed my next music video with @ hon_the_shou and this will forever be an unforgettable memory. Though we've chosen to step back and remain friends, we'll always support each other. Thank you. 」（我和Shou Honda一起拍攝了我的下一個MV，將永遠是我難忘的回憶。雖然我們選擇退後一步，但仍然是朋友，我們會一直互相支持。謝謝。）