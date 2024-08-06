陳志雲爆余思敏不滿老公與何慶湘關係 建議搵助手要醜樣或同性

鄭中基突然開po宣布與經理人何慶湘割席，之後再提及自己患有抑鬱症再飲酒，所以完成手頭上工作之後，便要到美國參加戒酒療程。然而，鄭中基至今未有交代何慶湘「工作及道德操守有問題」詳細內容。

指鄭中基用字不正確

事件引來多方討論，陳志雲與李婉華昨日(5日)一齊開咪討論，陳志雲更引述消息人士內容說到︰「今次佢(鄭中基)只係寫嘅時候文字表達唔準確，唔係終止同機動電視嘅合作，係終止同何慶湘合作，間公司仍然都係佢嘅，只係佢唔同何慶湘合作，佢冇理由終止同自己公司嘅合作。」

稱余思敏 唔高興

他又分享自己聽到的版本︰「鄭中基做幕前，佢搞呢個台，對營運唔係好大參與，佢掉咗錢出嚟亦都冇再注資，而家簽咗啲藝人，開支都大，聽聞坊間話何慶湘係好勤力，好賣力，周圍『𢯎』數，但係就有啲八卦嘢，佢做經理人淨係同Ronald接工作，太太嘅工作佢唔接，有啲拗撬出咗嚟。後來太太出咗啲Post，可能對佢兩個啲關係唔高興，後來攞晒啲數嚟睇，覺得啲數唔係好對，搞到依家咁樣。」