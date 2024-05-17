陳惠敏抗癌成功「話唔驚就假」　坦言過往日日打殺「應該一早就走」

79歲陳惠敏自揭3年前曾患腦癌

現年79歲嘅武打影星陳惠敏，喺2020年中風兼患癌，當時治療後康復情況良好。不過佢近日接受資深傳媒人汪曼玲YouTube頻道訪問時，期間自曝3年前曾患腦癌，令身體虛弱咗好多，而現時係已經醫好。 喺接受訪問時，陳惠敏就話：「有一輪我喺屋企落樓梯，成日都覺得有啲暈暈哋嘅，自己感覺都啲唔妥，有一次落樓梯之後，突然成個人暈咗，之後去醫院檢查，檢查完之後，發現個腦有粒嘢好似綠豆咁大粒，影響到成個人都有時會好唔清醒，有時行行下會暈。」

而家左邊身體都有少少唔靈敏 之後，陳惠敏就話當時唔使做化療同電療：「個醫生就講一千個人都冇一個，因為你個底子好，我淨係打針同食藥，唔使做標靶，我個身體唔需要做標靶，只係每20日返去醫生嗰度吊針，吊咗差唔多一年，每吊一次都要7、8萬，都使咗好多錢，差不多百幾萬㗎，而家健康好番，冇乜大問題。」至於仲使唔使定期去做檢查，陳惠敏就表示依家唔需要。 被問到患上腦癌有啲咩諗法時，陳惠敏就話：「嗰陣時我都有少少驚，話唔驚就假，邊個人都怕死嘅，點會諗到個腦會有cancer㗎呢，嗰陣係好嚴重，成日暈，睇嘢又睇唔清楚，我係右邊個腦，影響咗左邊嘅身體，所以我而家左邊身體都有少少唔係咁靈敏㗎，仲有啲痺。有時拎喺手上嘅嘢會冇啦啦跌落地下，冇咗個敏感性，突然間佢自己會鬆手，啲嘢會跌落地下，而家就好啲啦！」

都算係比較幸運嘅人 陳惠敏又多謝老婆：「辛苦我太太啦，自己都諗唔到，後生時咁強壯，好話唔好聽，牙擦啲講打贏東南亞，點解老咗會變成咁呢？冇辦法，年紀大，年齡控制住機能同肌肉，衰退啦～我都79歲喇，就嚟80歲，所以醫生都話已經好好，腦癌咁嚴重都醫得返好，都算係比較幸運嘅人，係一個奇蹟。」 同時陳惠敏又對死亡處之泰然：「我覺得人都老喇，要走就走啦，我都冇所謂㗎啦！我條命好話唔好聽，都特別多咗幾十年，應該一早就走㗎啦！我當時出嚟行走江湖，日日出嚟劈同打交，唔係被人打死，就係打死人，所以條命算係執返嚟㗎啦！」