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娛樂
2022-12-24 15:00:02

陳慧嫻參戰《我們的歌4》決賽 超水準表現贏「煥新金聲」獎

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陳慧嫻參戰《我們的歌4》決賽 超水準表現贏「煥新金聲」獎

陳慧嫻在這一季《我們的歌》，唱了很多經典作。

陳慧嫻近日參加內地節目《我們的歌》第4季引來熱話，在終極對決五組歌手組合為爭奪最終的「金聲拍檔」榮譽而努力。陳慧嫻跟拍檔孟慧圓組成的「慧聲慧色」組合也順利殺入終極音樂盛典。決賽夜上，二人演繹慧嫻的經典作品《飄雪》，最終獲得「煥新金聲」獎項，圓滿結束這一季《我們的歌》之旅。

當晚慧嫻壓軸出場，她將自己的《飄雪》重新編曲，歌曲中段加入她另一首作品《歸來吧》，為原來淒冷的曲風增添了幾分溫暖意味，令現場觀大感驚喜。在這季《我們的歌》中，慧嫻演繹了多首自己的經典作品，用《千千闕歌》、《跳舞街》、《飄雪》及《月亮》等作品，重新喚醒了一眾樂迷對經典旋律的回憶。同時，慧嫻還突破自我，全新演唱《給你一瓶魔法藥水》成功令人關注，讓觀眾感受到了她的另一面的魅力。最後，慧嫻獲得「煥新金聲」獎項。

賽後慧嫻表示這是一個非常難忘的體驗，並且感謝組合一起綵排、唱歌、玩遊戲的這段日子太快樂，「在這一季《我們的歌》裏，我唱了很多以前總唱的老歌，但用改編方式給了這些歌全新的含義。我也唱了一些新歌，讓我感受到了新時代音樂的魅力。」她又謂這次參加節目除了學到很多，「也認識到了很多優秀的音樂製作人和出色的歌手們，希望下次還有機會和大家在舞台上見面。」

陳慧嫻跟拍檔孟慧圓組成的「慧聲慧色」組合。

陳慧嫻跟拍檔孟慧圓組成的「慧聲慧色」組合。

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