陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況

陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，慧嫻跟她密密傾，原來兩人屬街風鄰里。

不過，另一老友蔡一智則大膽直呼她是「有腰慧嫻」，陳慧嫻坦言，今年正展開巡迴演唱會，積極做運動和節食收身，她坦言，「年頭開演唱會時，我係比較肥，因為當時係冬天，有好多嘢要記，我完全減唔到肥，因為要食飯同休息，若再去跑步機跑完，就無氣力練舞，我自己都麻麻地開心，因為覺得自己有啲肥，唔係我最靚嘅時候。」不過減肥都有原則，不能影響演唱水準，開show前必需吃飯，「點都食半碗飯，先夠飯氣唱歌！」

唔敢挑戰啟德開個唱

完成香港站演唱會後，慧嫻就展開減肥大計，至今年10月已成功搣甩廿幾磅，「而家係一百零幾磅，但以我高度嚟計，最perfect係100磅。」至於會否重回香港開騷「覆啅」，她笑言，「我就好想，但要問楊生(楊受成。」至於可會想在啟德開show時，她就表示，「我唔敢挑戰啟德咁大地方，我都係比較適合紅館。」談到關淑怡病况，她認真表示，「完全收唔到風聲，搞到我問好似好多事，反應通常唔想講太多，我都唔再問，因為實在係問唔到。」連前唱片公司老闆、黎瑞恩和周慧敏都不知情況，所有舊同事都不知道。

提到曾比特加盟英皇，陳慧嫻強調事前不知情，大讚後輩好唱得，不過就未有機會驗證結實胸肌：「佢轉咗個髮型我好鍾意，同埋佢唱歌真係好好，佢係可以更加好(事業)，希望佢可以得到夢想嘅嘢。」