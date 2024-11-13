陳慧嫻明年開40周年紅館個唱 減20磅備戰想請魏浚笙做嘉賓

陳慧嫻將於明年1月底舉行40周年《The Fabulous 40 PriscillaLIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，相隔9年再踏紅館開個唱，慧嫻預告會有跳唱環節兼露肉，希望至少減20磅。嘉賓方面，慧嫻笑言，「軒仔成日話由細聽我D歌，又話好想嚟我演唱會唱，我都好希望佢嚟囉，我又想Twins一齊嚟玩跳舞街，重有Aga江海迦作咗首新歌比我，我都好想同佢一齊玩。」她也希望邀請新一代小鮮肉，「魏浚笙我覺得佢好靚仔呀，哈哈，唔知可唔可以邀請佢呢。」演唱會門票由$480-$980分三種票價，11月18-20日優先訂購，11月26分開發售。

出道40年，陳慧嫻今次演唱會用了「花」作主題，演唱會海報化身為一朵超級大紅花，寓意由初開到盛放，展現不同階段歌唱事業上的轉變，以她的經典歌曲，帶歌迷穿越季節的輪迴。慧嫻表示，「以前演唱會，好多唔同造型我都試過，今次好想做返一個純綷嘅自己，音樂部份樂隊陣容強勁，仲會有弦樂合奏。我覺得我嘅事業都好似一次又一次嘅花期一樣，縱使每一次去到花期完結，大家覺得我好似會消失，其實我只係自己匿埋咗好好準備自己，等待下一次嘅花期出現。其實每一個人嘅人生都好似花期一樣，總會有高有低，但我非常幸運，因為fans總會好有耐性咁期待住我每一個花期嘅出現。」