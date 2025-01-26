陳慧嫻演唱會｜古巨基玩抽水 預告為陳慧嫻監製新歌

陳慧嫻40周年演唱會《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》來到第4場，昨晚(25日)慧嫻請來古巨基任嘉賓，古巨基出現令現場觀眾非常興奮開心，慧嫻就話，你哋諗唔到我搵佢啦？！以為我哋『無厘啦更』哈哈！其實我哋私底下係好好朋友來㗎！」

慧嫻舞台上表示好多謝基仔出現，她說︰「其實呢我哋平時都係聚會嘅腳嚟嘅。我哋會傾心事嘅。你哋以為我哋『無厘啦更』，其實我地私底下係好好朋友來㗎！」然後慧嫻問基︰「我唔知你記唔記得，係好多年前，你同我講好想同我監製唱片。我依家想問返你，點解咁嘅?竟然對我有興趣嘅？」基仔愕然並謂︰「嘩，你記得呀？因為我有做監製嘛。喂！我哋呢度成萬人對你都有興趣喎！點會『竟然』呀?」

慧嫻聞言說到︰「咁呀？我想問下你，今時今日你仲想唔想同我做唱片監製？」基仔開心點頭，馬上答應，兩人更於台上以觀眾作見証打手印，「下次慧嫻錄新歌就是由我監製！」基仔又問慧嫻︰「你係咪要休息一陣？今晚條打底褲得唔得? 我今晚我都著咗條打底褲來喎，哈哈。」慧嫻笑謂︰「今晚冇事啦！你著定嚟驚要借俾我呀？哈哈。」