陳慧嫻演唱會｜古巨基玩抽水 預告為陳慧嫻監製新歌

陳慧嫻40周年演唱會《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》來到第4場,昨晚(25日)慧嫻請來古巨基任嘉賓,古巨基出現令現場觀眾非常興奮開心,慧嫻就話,你哋諗唔到我搵佢啦?!以為我哋『無厘啦更』哈哈!其實我哋私底下係好好朋友來㗎!」

到慧嫻落台底換衫,基仔就表示,他揀了慧嫻的歌曲唱俾大家聽,但監製竟然話慧嫻期待聽佢唱《愛得太遲》,所以他先清唱幾句《愛得太遲》俾換衫中的慧嫻聽,繼而再送上他需常喜歡的慧嫻歌曲,《Love Me Once Again 》。」