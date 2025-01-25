陳慧嫻演唱會｜慧嫻high到跳甩打底褲 李克勤稱有家室唔敢出手救

慧嫻休息一日之後，昨晚重返紅館，依舊狀態大勇，氣氛比前兩晚更熱烈，整晚都全場大合唱歌聲震館，令她十分開心，不知是否觀眾反應熱烈，慧嫻亦被帶動忘我，跳舞環節興奮跳到甩褲，當她與克勤完成《跳舞街》之後，立即大叫：「克勤呀！我唔知係咪瘦咗呀，我條褲甩左落嚟，我入面條打底褲呀.....你幫我搞搞得唔得....」李克勤就尷尷尬尬笑住話：「我有家室㗎喇喎....」慧嫻說：「唔緊要啦，當睇唔到啦今晚....」克勤：「搵個女dancer過嚟啦，過年流流.... 」引得觀眾大笑。

兩個由20歲就相識的好朋友，從寶麗金年代已經同一間唱片公司，兜兜轉轉又再於新公司英皇娛樂中做回同事，慧嫻表示：「佢係李克勤！佢值得啟德個館咁大掌聲呀！」克勤笑道：「咁客氣呀，識咗幾十年...」慧嫻就答：「 就係識咗幾十年，我哋好少係台講真心話，通常真心話都係我哋係電話講，佢真係一個天才嚟㗎！我做咩都問佢意見，今次演唱會佢都特登第一場就嚟睇，又俾咗好多意見我，好多我諗唔到嘅嘢，佢都諗到。咁多年，我做咩節目，接咩工作，佢都俾好多意見我，我乜都問佢，不過近半年我見你不停咁巡迴演出，飛去呢度飛去個度，我都唔敢打咁多電話俾你，有時見到都覺得有啲心痛，做咩咁辛苦啊？」克勤回話：「嘩，我有少少眼眨淚光添，我家庭負擔重嘛。」慧嫻即訓話：「你唔好咁辛苦！等佢哋好似你咁白手興家！自己賺錢！」觀眾即掌聲雷動，克勤笑道：「我都要使㗎，男人需要安全感嘛，我咪努力搵錢囉。」慧嫻：「係啦，你仲係一個細路，你仲要砌嗰啲咩go嘛。第日我冇得食，唔該你救濟下我啦，as my best friend ，我知你一定會，我依家落去換衫，你同我唱半個鐘啦。」