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娛樂
2025-01-27 10:55:29

陳慧嫻演唱會｜笑談開騷蝦碌事 跌瘀雙膝無阻跳舞 ERROR做嘉賓用港普自我介紹(有片)

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陳慧嫻完成龍年最後一場演唱會，於後台接受訪問。(吳康琦攝)

陳慧嫻完成龍年最後一場演唱會，於後台接受訪問。(吳康琦攝)

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陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》昨晚(26)舉行第五場，也是龍年的最後一場，大年初二將舉行尾場。昨晚有關心妍、泳兒和盧覓雪等圈中人捧場，請來ERROR擔任嘉賓，四子與Priscilla跳唱《跳舞街》後，慧嫻笑言只跟肥仔說話，「因為我同你差唔多高！」她說笑叫郭嘉駿(193)、何啟華(Dee哥)和吳保錡自生自滅，她感激四子前晚(25日)開完騷，昨晚就來擔任嘉賓，「好多謝你邀請我加入你哋年青人隊伍，可以介紹我呢位姐姐俾年青人認識，好開心同榮幸。」

陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》演唱會，又跳又唱好落力。(吳康琦攝) 陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》演唱會，又跳又唱好落力。(吳康琦攝) 陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》演唱會，又跳又唱好落力。(吳康琦攝) 盧覓雪睇陳慧嫻演唱會，揮動螢光棒非常投入。(吳康琦攝) 龍年最後一場演唱會，陳慧嫻請來ERROR擔任嘉賓。(吳康琦攝) 龍年最後一場演唱會，陳慧嫻請來ERROR擔任嘉賓。(吳康琦攝) 龍年最後一場演唱會，陳慧嫻請來ERROR擔任嘉賓，跳唱《跳舞街》。(吳康琦攝) 陳慧嫻感激ERROR將她的音樂介紹給年輕一代樂迷。(吳康琦攝) 陳慧嫻感激ERROR將她的音樂介紹給年輕一代樂迷。(吳康琦攝) 肥仔@ERROR擔任陳慧嫻演唱會嘉賓。(吳康琦攝) ERROR擔任陳慧嫻演唱會嘉賓，用港普自我介紹。(吳康琦攝) 193@ERROR擔任陳慧嫻演唱會嘉賓。(吳康琦攝) ERROR擔任陳慧嫻演唱會嘉賓，獻唱致敬《跳舞街》的新歌《野舞士》。(吳康琦攝)

《野舞士》致敬《跳舞街》

慧嫻與ERROR音樂上結緣，源於為ERROR新歌《野舞士》MV客串演出，她反問為何ERROR會認識她這位姐姐，肥仔和Dee哥笑指慧嫻太謙，自爆拍MV愛找靚姐姐集郵，Dee哥表示，「你的音樂影響幾代人，而且你是MV女主角，唔係客串咁簡單。」不過慧嫻笑指自己僅在MV最後幾秒現身。接著將舞台交給ERROR，肥仔表示，其實《跳舞街》係我哋以前跳舞行業的經典，《野舞士》呢首歌係去《跳舞街》致敬。」193續指，本來想將兩首歌crossover，但因版權問題擱置，故此找慧嫻當MV女主角。接續Dee哥指現場有來自兩岸三地的觀眾，建議用普通話自我介紹，四子齊齊發揮ERROR式爆笑「港普」，193以中文介紹道：「我們是錯誤』。」

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陳慧嫻自言最喜歡的演唱會服裝是深藍色公主裙。(吳康琦攝) 陳慧嫻於頭場華麗跌倒後，在深藍色公主裙上加了兩個手抽位。(吳康琦攝) 陳慧嫻於頭場華麗跌倒後，在深藍色公主裙上加了兩個手抽位。(吳康琦攝) 陳慧嫻自言最喜歡的演唱會服裝是深藍色公主裙。(吳康琦攝)

肥仔@ERROR最好傾

陳慧嫻在完騷後受訪，她表示每晚嘉賓均是親自邀請，早前因客串MV認識ERROR，今次可說是還人情債。她在台上自嘲跟肥仔高度相若，「都係真，因為跳舞唔可以著太高的鞋。」談到對四子的印象，慧嫻就指肥仔最識逗人傾偈，「同埋佢教跳舞，有叫我跟他學跳舞。」

陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》演唱會第五場。(吳康琦攝) 陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》演唱會第五場。(吳康琦攝) 陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》演唱會第五場。(吳康琦攝) 陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》演唱會第五場。(吳康琦攝) 陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》演唱會第五場。(吳康琦攝) 陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》演唱會第五場。(吳康琦攝)

公主裙加手抽 方便行動

談到第一場演唱會穿深籃色公主裙唱歌時華麗跌親，慧嫻指那是全個演唱會最喜歡的一條裙，笑言自己走路奇怪，加上裙子很重，當踏步是不小心踩裙腳跌倒，她表示當時以為自己沒受傷，過兩日才發現撞瘀雙膝，不過就不影響每晚的跳唱演出，而服裝組亦迅速為公主裙加上兩個手抽位，讓她行很更方便。

開騷變瘦 打底褲下滑

至於第三場跳唱《跳舞街》後甩打底褲，慧嫻解釋，「因為條褲抽得唔夠高，同埋佢哋話我瘦咗，而我又彈吓彈吓，令條褲鬆咗滑落，我又冇乜儀態，自然反應即刻抽起條褲。」服裝組翌日已幫她改細打底褲。

不強求姻緣

談到在演唱會期間播出慧嫻剖白心聲的片段，片中的她更一度眼濕濕，她解釋是監製要求，「佢想俾多啲人知我嘅內心世界，我經常好正能量，只講開心事，唔講唔開嘅嘢，唔俾人知我唔開心。」她表示全是真心話，雖然監製表示要令她哭，但拍攝過程沒有爆喊。至於會否仍想找個男友，她表示，「其實我唔需要，去到呢個年紀唔想強求，有咁多歌迷和朋友已經好足夠，當然若命運安排，有合適嘅人出現，又覺得好舒服，亦唔會抗拒。」

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