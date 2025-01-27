陳慧嫻演唱會｜笑談開騷蝦碌事 跌瘀雙膝無阻跳舞 ERROR做嘉賓用港普自我介紹(有片)

陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》昨晚(26日)舉行第五場，也是龍年的最後一場，大年初二將舉行尾場。昨晚有關心妍、泳兒和盧覓雪等圈中人捧場，請來ERROR擔任嘉賓，四子與Priscilla跳唱《跳舞街》後，慧嫻笑言只跟肥仔說話，「因為我同你差唔多高！」她說笑叫郭嘉駿(193)、何啟華(Dee哥)和吳保錡自生自滅，她感激四子前晚(25日)開完騷，昨晚就來擔任嘉賓，「好多謝你邀請我加入你哋年青人隊伍，可以介紹我呢位姐姐俾年青人認識，好開心同榮幸。」

《野舞士》致敬《跳舞街》 慧嫻與ERROR音樂上結緣，源於為ERROR新歌《野舞士》MV客串演出，她反問為何ERROR會認識她這位姐姐，肥仔和Dee哥笑指慧嫻太謙，自爆拍MV愛找靚姐姐集郵，Dee哥表示，「你的音樂影響幾代人，而且你是MV女主角，唔係客串咁簡單。」不過慧嫻笑指自己僅在MV最後幾秒現身。接著將舞台交給ERROR，肥仔表示，其實《跳舞街》係我哋以前跳舞行業的經典，《野舞士》呢首歌係去《跳舞街》致敬。」193續指，本來想將兩首歌crossover，但因版權問題擱置，故此找慧嫻當MV女主角。接續Dee哥指現場有來自兩岸三地的觀眾，建議用普通話自我介紹，四子齊齊發揮ERROR式爆笑「港普」，193以中文介紹道：「我們是『錯誤』。」

肥仔@ERROR最好傾 陳慧嫻在完騷後受訪，她表示每晚嘉賓均是親自邀請，早前因客串MV認識ERROR，今次可說是還人情債。她在台上自嘲跟肥仔高度相若，「都係真，因為跳舞唔可以著太高的鞋。」談到對四子的印象，慧嫻就指肥仔最識逗人傾偈，「同埋佢教跳舞，有叫我跟他學跳舞。」

公主裙加手抽 方便行動 談到第一場演唱會穿深籃色公主裙唱歌時華麗跌親，慧嫻指那是全個演唱會最喜歡的一條裙，笑言自己走路奇怪，加上裙子很重，當踏步是不小心踩裙腳跌倒，她表示當時以為自己沒受傷，過兩日才發現撞瘀雙膝，不過就不影響每晚的跳唱演出，而服裝組亦迅速為公主裙加上兩個手抽位，讓她行很更方便。 開騷變瘦 打底褲下滑 至於第三場跳唱《跳舞街》後甩打底褲，慧嫻解釋，「因為條褲抽得唔夠高，同埋佢哋話我瘦咗，而我又彈吓彈吓，令條褲鬆咗滑落，我又冇乜儀態，自然反應即刻抽起條褲。」服裝組翌日已幫她改細打底褲。

不強求姻緣 談到在演唱會期間播出慧嫻剖白心聲的片段，片中的她更一度眼濕濕，她解釋是監製要求，「佢想俾多啲人知我嘅內心世界，我經常好正能量，只講開心事，唔講唔開嘅嘢，唔俾人知我唔開心。」她表示全是真心話，雖然監製表示要令她哭，但拍攝過程沒有爆喊。至於會否仍想找個男友，她表示，「其實我唔需要，去到呢個年紀唔想強求，有咁多歌迷和朋友已經好足夠，當然若命運安排，有合適嘅人出現，又覺得好舒服，亦唔會抗拒。」