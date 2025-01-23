陳慧嫻演唱會｜第二場請AGA擔任嘉賓 華麗跌親感激何丙舞台上演王子救公主

頭場因為公主裙太重加上高跟鞋疑踩裙腳，導致陳慧嫻不小心在台上華麗跌親，昨晚她小心翼翼唱完《明日有明天》，成功行去舞台中央，開心向觀眾說：「我終於成功冇仆低，真係有人咁問㗎跌倒咁靚？真係有冇良心㗎？哈哈，我要玩都唔玩自己啦，雖然我每日都食四粒鈣片啫，點會喺呢度玩仆親？場場都要仆親，咩年紀呀？會跌碎骨㗎。不過何丙我哋噚晚真係公主王子。你哋應該買第一場呀，有個咁靚畫面。哈哈。」慧嫻又大讚身邊的這位音樂總監王子何秉舜（何丙），她稱：「有公主，當然有王子，我覺得何丙其實真係一個天才，喺音樂上面，佢將我好多嘅經典歌曲，重新再編排過，多咗好多時代感，亦不失原曲的味道，我覺得只有你才做得到。多謝！多謝！多謝你！我哋識咗幾年？上次9年前到依家，我可以講冇人好得過你，我咁講會唔會俾人打？哈哈！下次冇人再同我合作，但係何丙真係幫我喺音樂上面加咗好多新元素，暫時來講，真係只有何丙做得到。」觀眾即報以掌聲。

昨晚慧嫻的《跳舞街》迎來AGA江海迦當嘉賓，AGA出場跳唱完，兩人即擁抱，慧嫻表示：「AGA係我舊唱片公司嘅同事嚟嘅，2013年認識，有一個朝頭早瞓醒覺，聽到首歌，咦？好好聽啊，係一隻英文歌嚟嘅，唱到我我好心噏，I am so sad I am so sad，I am so sorry…..唱到我心入面，我即刻問咁好聽，有冇得改篇？唱片公司同事話，唔得㗎，呢首歌係你同事㗎，佢自己會唱番中文㗎。AGA真係好叻，佢又識得作又識得唱，佢嘅歌曲俾我嘅感覺係獨一無二，有佢自己嗰個signature響度，我就同舒文講好希望AGA可以為我作一首歌，終於等到2024年我先得到，哈哈。而今日我好開心佢來為我做嘉賓，因為其實AGA最近有耳水不平行，唔舒服，我叫佢不如唔好來啦，我吉咗今晚冇嘉賓，但係佢又唔肯，話答應咗一定要到，咁我就叫佢唔好跳啦，我昨晚都仆親喺個台度，我怕佢耳水不平行又跌親唔知點算。」AGA就表示，自己答應得就一定要到，好開心能夠擔任呢次嘉賓：「慧嫻姐姐我好感激你，因為我剛入行，做創作係起步時真係唔知自己好唔好，出面有冇人鍾意聽，但係得到你嘅祝福同鼓勵，你俾咗好多信心我，好感恩係呢個舞台入面為你做嘉賓。」然後獨唱了《3AM》送給觀眾。