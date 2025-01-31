陳慧嫻演唱會｜阿Sa帶「鮮肉」關智斌任嘉賓 慧嫻獲贈Kenny騷肌應援扇辟邪(有片)

陳慧嫻40周年演唱會於昨晚(29日)大年初二舉行尾場，請來蔡卓妍(阿Sa)及關智斌(Kenny)擔任嘉賓，3人唱爆《跳舞街》後，阿Sa和Kenny大唱應節歌《你最紅》，不少觀眾企起身又跳又唱，向他們大派利是，新年氣氛爆燈。

慧嫻唱畢第一部分後，向觀眾拜年，「今日大年初二！恭喜發財! 恭喜發財! 祝大家新一年成年大吉！身體健康 ！心想事成 內 生意興隆！信心順遂！ 每日都笑口想開！ 好唔好！夠唔夠呀? 我覺得未夠！ 我要大家中六合彩 ！哈哈！」令全場觀眾開心到飛起。慧嫻指這晚是40周年最後一場演唱會 亦是紅館第一個演唱會呀！我想睇下你哋今晚嘅High High指數究竟有幾高！」觀眾即報以雷動歡呼。

在跳唱環節，慧嫻首次跟觀眾握手，「尾場啦！今晚唔駛咁緊張啦，可以握手呀！」大批觀眾即衝向前排，紛紛送上利是祝福，握手時她亦無忘叫大家小心，不要推撞。唱到《跳舞街》，嘉賓阿Sa及Kenny出場，觀眾歡歡呼聲震天，3人互相擁抱後，SA笑道，「我見你話你演唱會上想有啲小鮮肉，咁我特登帶住呢一件嚟，鮮唔鮮就唔知啦，但係都幾好肉地嘅！」慧嫻笑道，「 OK嘅，OK嘅，我有睇螢光棒，重有你張靚相啦，重有我有個應援扇呀。」原來Kenny把自己的肌肉照印係扇上，送比慧嫻。阿Sa:「你可以擺喺床頭呀，辟邪呀。」引來哄堂大笑。

唱住《你最紅》逗利是

繼而兩人向觀眾拜年， 阿Sa笑道，「今日咁開心，大年初二！ 我祝大家『SASA滾』，齊齊有錢搵！」Kenny:「 『斌斌紛紛』，吸好多金！我哋今日呢 就帶咗一首 好應節嘅歌嚟送畀大家！ 聽完呢隻歌之後,包你哋全年都行好運！」繼而觀眾獻上《你最紅》賀年歌，齊齊巡場逗利是。

3月澳門展開巡唱

尾場慧嫻大贈送，唱多了《玻璃窗的愛》、《與淚抱擁》和《love me once again》3首歌，全場觀眾high爆大合唱，為6場演唱會畫圓滿句號。慧嫻將會休息與家人共慶新春，接下來3月會到澳門開始巡迴演出。