陳慧嫻演唱會｜陳慧嫻疑失重心跌倒何秉上台救美 孖張敬軒又唱又跳

陳慧嫻(Priscilla)為慶祝出道40周年舉行的《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，今晚(21日)於紅館開鑼，英皇老闆楊受成博士及夫人、李克勤和盧淑儀、毛舜筠夫婦及毛媽、沈震軒與女友陳欣妍、周麗琪、鄧小巧、黎峻和海兒等圈中好友都入捧場。未能到場支持的歌手及藝人亦有送上花籃祝賀。

陳慧嫻花花look出場 演唱會於8時半開始，配合演唱會主題，Priscilla猶如花朵盛放般登場，以一曲《奇妙旅程》掀序幕，緊接送上《柯德莉夏萍穿過的鞋》，隨著扮花瓣的舞蹈員散開，身穿紅黑格仔外套的她，就像紅色花蕾般綻放，隨即送上快歌《不羈戀人》後，她才跟大家打招呼，並測試觀眾的呼歡聲，再送上《逝去的諾言》及《人生何處不相逢》Medley。她表示上一次開騷已經是9年前，但對她來說好似3年前的事，她更透露自己中了covid之後，記性變差，她著大家要留意整個演出，便會明白今次演唱會的主題。

疑失重心跌倒 穿上藍色閃閃公主裙的Priscilla在唱完《明日有明天》之後，問在場觀眾覺得她靚不靚，疑因裙擺太重加上穿高跟鞋的關係，令她失平衡跌倒坐在台上。跟她同樣穿上深藍色西裝的何秉立即走上舞台扶起Priscilla，其後她要拿起厚厚的裙，見到咪高鋒在她的腳旁滾出來。她說︰「係咪呢？問靚唔靚就即刻唔靚啦！」之後在何秉及一眾樂手眾奏下唱出《情意結》。

其後張敬軒現身跟陳慧嫻又唱又跳《跳舞街》，全場high爆。