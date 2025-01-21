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娛樂
2025-01-21 22:39:59

陳慧嫻演唱會｜陳慧嫻疑踩裙腳跌倒何丙上前救美 孖張敬軒又唱又跳(有片+歌單)

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陳慧嫻在台上疑失重心跌倒，張敬軒擔任嘉賓。

陳慧嫻在台上疑失重心跌倒，張敬軒擔任嘉賓。

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陳慧嫻(Priscilla)為慶祝出道40周年舉行的《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，今晚(21)於紅館開鑼，英皇老闆楊受成博士及夫人、李克勤和盧淑儀、毛舜筠夫婦及毛媽、沈震軒與女友陳欣妍、周麗琪、鄧小巧、黎峻和海兒等圈中好友都入捧場。未能到場支持的歌手及藝人亦有送上花籃祝賀。

黎峻 周勵淇 毛舜筠 英皇老闆楊受成博士、李克勤。 沈震軒與女友陳欣妍 李慧敏 鄧小巧、海兒 毛舜筠與母親及丈夫區丁平捧場支持陳慧嫻。

陳慧嫻花花look出場

演唱會於8時半開始，配合演唱會「花期」主題，Priscilla在花瓣句圍下優雅登場，以《奇妙旅程》和《柯德莉夏萍穿過的鞋》掀序幕，再送上快歌《不羈戀人》，隨著扮花瓣的舞蹈員散開，身穿短裙配黑絲襪的慧嫻，猶如花蕾綻放般「脫花之出」。

接著她才跟大家打招呼，並測試不同方向觀眾的呼歡聲，炒熱氣氛，她表示上一次開騷已經是9年前，但對她來說好似3年前的事，她更透露自己中了covid之後，記性變差，她著大家要留意整個演出，便會明白今次演唱會的主題「花期」。然後她送上《逝去的諾言》及《人生何處不相逢》帶來回憶殺，觀眾亦自動自覺大合唱。

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接著是回憶部分，她換上格仔西裝褸配短裙，接連送上《花店》、《紅茶館》和《玩味》3首歌，她自言以前從不喜歡影相，「因為覺得所有都記在腦海，但逐漸發現年紀越來越大，很多事情都唔記得咗。」她笑言甚至連獲得過甚麼獎都忘記，但仍記得出過那些唱片，故此她現在鼓勵大家影相，留住值得紀念的時刻，她感觸表示，很多人的深刻的記憶往往是傷心事，「好似我咁養咗9隻貓，現已全部死晒，每隻貓死都好創傷，非常深刻。」她又問曾否試過未有珍惜身邊的好伴侶，「每個人無論幾多歲，都要好好珍惜身邊伴侶，每日都要話佢知好愛佢。」她認為無論開心或不開心的歷練，也可令自己長大，繼而唱《真情流露》、《傻女》、《Jealousy》和《飄》。

《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。 《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場。

台上華麗跌親

穿上藍色閃閃公主裙的Priscilla在唱完《明日有明天》之後，問在場觀眾覺得她靚不靚，疑因不慎踩裙腳失重心，在台上華麗跌親，處變不驚的她立即攞靚靚甫士執生，「我覺得咁樣幾靚！」此時在台側彈琴、穿深藍色西裝的何秉舜(阿丙)即走上前扶起她，觀眾以掌聲為她打氣。

站起來的慧嫻跟阿丙笑着說︰「係咪呢，終於衰喇！都話咗唔好講自己靚，都話靚完之後就唔靚。」此時觀眾大呼︰「靚！」接著她在何丙及一眾樂手眾伴奏下唱出《情意結》。

陳慧嫻疑因裙擺太重加上穿高跟鞋的關係，令她失平衡跌倒坐在台上。 陳慧嫻疑因裙擺太重加上穿高跟鞋的關係，令她失平衡跌倒坐在台上。 陳慧嫻疑因裙擺太重加上穿高跟鞋的關係，令她失平衡跌倒坐在台上。 陳慧嫻在何秉及一眾樂手眾奏下唱繼續演唱。 陳慧嫻在何秉及一眾樂手眾奏下唱繼續演唱。 陳慧嫻在何秉及一眾樂手眾奏下唱繼續演唱。 陳慧嫻在何秉及一眾樂手眾奏下唱繼續演唱。 陳慧嫻在何秉及一眾樂手眾奏下唱繼續演唱。

大展舞技 與軒仔跳唱《跳舞街》

陳慧嫻雖然一度跌倒，但她唱完《情意結》更換歌衫後，她又唱又跳走遍四面台，奉上《貪、貪、貪》、《變、變、變變變》等長逾10分鐘的跳唱Medley，全場high 爆，當唱 《跳舞街》時，張敬軒從升降升到台上，兩人齊齊大展舞技，將氣氛進一步推高。兩人唱畢後肉緊攬攬，慧嫻大爆兩人相識淵源，原來約在十多年前，軒仔想翻唱陳慧嫻的歌，特地諮詢她意見，結果她選了《夜機》，她大讚軒仔提攜後輩又尊重前輩，窩心又溫柔，並自爆早前看對方演唱會時，「佢唱歌真係一流架！仲有好謙卑，好識照顧人……」軒仔疑因不好意思，就自嘲應該要去院舍工作，豈料慧嫻立即扮老人家，嚇得軒仔急忙澄清：「唔係咁意思。」

接著她再主動跟軒仔攬攬。查實兩人先後曾經同一公司，軒仔指慧嫻改變不大，但論資排輩，有時搞不清應稱呼她Priscilla或慧嫻姐，慧嫻即搞笑地自稱是嬸嬸和Auntie。待慧嫻返落台換衫時，軒仔笑言終可分享，他自言是不折不扣的歌迷，從讀書年代開始，聽慧嫻的歌聲陪伴做功課，他選唱了對方的《與淚抱擁》。

張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。

眼濕濕剖白心聲

熱鬧過後，氣氛一轉，大會播放陳慧嫻剖白心聲的錄影片段，她自言不容易表達感受嗎？但她也會有落淚的時候，眼濕濕表示，「辛苦我唔會喊，傷心才會喊，應該因感情事嘅先會喊。」她自言怕人和自我保護，連歌迷也未必了解真正的她，不會展露軟弱的一面，她認為上天派她來到世上，是以歌聲療癒心靈，她很感恩已做得不錯。她又感觸：「年紀越大，面對傷心的能力越來越小，如果想搵一個拍拖的人，希望佢可陪伴我，同我一齊，想有個伴侶，唔可能要求嗰個人冇缺點，或每樣嘢都同我夾到，開心多過唔過心已經好好。」最後她表示想要掌聲，接著慧嫻再次出場唱《陪伴》及Carpenters的《I need to be in love》、《今天的愛人是誰》和《夜機》。

花花裙重逾40磅

Encore出場時，她換上白色花花透光、可反射不同燈光的公主裙，唱出《千千闕歌》和《飄雪》，她透露裙子重逾40磅，舉步維艱。她自言天命是唱歌，能以歌聲治癒大家情傷、鼓勵大家，自問已算做得不錯，又自嘲年紀越來越大，開始要用2蚊搭車，不知有沒有機會再開個唱，也未必再跳到《跳舞街》，最後送上《幾時再見》，於1123分左右結束演唱會。

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陳慧嫻 The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場歌單：

1 奇妙旅程
2 柯德莉夏萍穿過的鞋
3 不羈戀人
4 逝去的諾言+人生何處不相逢

5 花店
6 紅茶館
7 玩味
8 真情流露
9 傻女
10 Jealousy
11 飄
12 我心不死
13 凌晨舊戲
14 為何仍是你
15 明日有明天
16 情意結

17 Dance song Medley
18 跳舞街(與張敬軒合唱)
19 與淚抱擁(張敬軒 ) 

20 陪伴
21 I need to be in love
22 今天的愛人是誰(每天不同)
23 夜機
24 千千闕歌
25 飄雪
 26幾時再見

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