陳慧嫻演唱會｜陳慧嫻疑踩裙腳跌倒何丙上前救美 孖張敬軒又唱又跳(有片+歌單)

眼濕濕剖白心聲

熱鬧過後,氣氛一轉,大會播放陳慧嫻剖白心聲的錄影片段,她自言不容易表達感受嗎?但她也會有落淚的時候,眼濕濕表示,「辛苦我唔會喊,傷心才會喊,應該因感情事嘅先會喊。」她自言怕人和自我保護,連歌迷也未必了解真正的她,不會展露軟弱的一面,她認為上天派她來到世上,是以歌聲療癒心靈,她很感恩已做得不錯。她又感觸:「年紀越大,面對傷心的能力越來越小,如果想搵一個拍拖的人,希望佢可陪伴我,同我一齊,想有個伴侶,唔可能要求嗰個人冇缺點,或每樣嘢都同我夾到,開心多過唔過心已經好好。」最後她表示想要掌聲,接著慧嫻再次出場唱《陪伴》及Carpenters的《I need to be in love》、《今天的愛人是誰》和《夜機》。

花花裙重逾40磅

Encore出場時,她換上白色花花透光、可反射不同燈光的公主裙,唱出《千千闕歌》和《飄雪》,她透露裙子重逾40磅,舉步維艱。她自言天命是唱歌,能以歌聲治癒大家情傷、鼓勵大家,自問已算做得不錯,又自嘲年紀越來越大,開始要用2蚊搭車,不知有沒有機會再開個唱,也未必再跳到《跳舞街》,最後送上《幾時再見》,於11時23分左右結束演唱會。