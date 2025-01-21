陳慧嫻演唱會｜陳慧嫻疑踩裙腳跌倒何丙上前救美 孖張敬軒又唱又跳(有片+歌單)

陳慧嫻(Priscilla)為慶祝出道40周年舉行的《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，今晚(21日)於紅館開鑼，英皇老闆楊受成博士及夫人、李克勤和盧淑儀、毛舜筠夫婦及毛媽、沈震軒與女友陳欣妍、周麗琪、鄧小巧、黎峻和海兒等圈中好友都入捧場。未能到場支持的歌手及藝人亦有送上花籃祝賀。

陳慧嫻花花look出場 演唱會於8時半開始，配合演唱會「花期」主題，Priscilla在花瓣句圍下優雅登場，以《奇妙旅程》和《柯德莉夏萍穿過的鞋》掀序幕，再送上快歌《不羈戀人》，隨著扮花瓣的舞蹈員散開，身穿短裙配黑絲襪的慧嫻，猶如花蕾綻放般「脫花之出」。 接著她才跟大家打招呼，並測試不同方向觀眾的呼歡聲，炒熱氣氛，她表示上一次開騷已經是9年前，但對她來說好似3年前的事，她更透露自己中了covid之後，記性變差，她著大家要留意整個演出，便會明白今次演唱會的主題「花期」。然後她送上《逝去的諾言》及《人生何處不相逢》帶來回憶殺，觀眾亦自動自覺大合唱。

接著是回憶部分，她換上格仔西裝褸配短裙，接連送上《花店》、《紅茶館》和《玩味》3首歌，她自言以前從不喜歡影相，「因為覺得所有都記在腦海，但逐漸發現年紀越來越大，很多事情都唔記得咗。」她笑言甚至連獲得過甚麼獎都忘記，但仍記得出過那些唱片，故此她現在鼓勵大家影相，留住值得紀念的時刻，她感觸表示，很多人的深刻的記憶往往是傷心事，「好似我咁養咗9隻貓，現已全部死晒，每隻貓死都好創傷，非常深刻。」她又問曾否試過未有珍惜身邊的好伴侶，「每個人無論幾多歲，都要好好珍惜身邊伴侶，每日都要話佢知好愛佢。」她認為無論開心或不開心的歷練，也可令自己長大，繼而唱《真情流露》、《傻女》、《Jealousy》和《飄》。

台上華麗跌親 穿上藍色閃閃公主裙的Priscilla在唱完《明日有明天》之後，問在場觀眾覺得她靚不靚，疑因不慎踩裙腳失重心，在台上華麗跌親，處變不驚的她立即攞靚靚甫士執生，「我覺得咁樣幾靚！」此時在台側彈琴、穿深藍色西裝的何秉舜(阿丙)即走上前扶起她，觀眾以掌聲為她打氣。 站起來的慧嫻跟阿丙笑着說︰「係咪呢，終於衰喇！都話咗唔好講自己靚，都話靚完之後就唔靚。」此時觀眾大呼︰「靚！」接著她在何丙及一眾樂手眾伴奏下唱出《情意結》。

大展舞技 與軒仔跳唱 《跳舞街》 陳慧嫻雖然一度跌倒，但她唱完《情意結》更換歌衫後，她又唱又跳走遍四面台，奉上《貪、貪、貪》、《變、變、變變變》等長逾10分鐘的跳唱Medley，全場high 爆，當唱 《跳舞街》時，張敬軒從升降升到台上，兩人齊齊大展舞技，將氣氛進一步推高。兩人唱畢後肉緊攬攬，慧嫻大爆兩人相識淵源，原來約在十多年前，軒仔想翻唱陳慧嫻的歌，特地諮詢她意見，結果她選了《夜機》，她大讚軒仔提攜後輩又尊重前輩，窩心又溫柔，並自爆早前看對方演唱會時，「佢唱歌真係一流架！仲有好謙卑，好識照顧人……」軒仔疑因不好意思，就自嘲應該要去院舍工作，豈料慧嫻立即扮老人家，嚇得軒仔急忙澄清：「唔係咁意思。」 接著她再主動跟軒仔攬攬。查實兩人先後曾經同一公司，軒仔指慧嫻改變不大，但論資排輩，有時搞不清應稱呼她Priscilla或慧嫻姐，慧嫻即搞笑地自稱是嬸嬸和Auntie。待慧嫻返落台換衫時，軒仔笑言終可分享，他自言是不折不扣的歌迷，從讀書年代開始，聽慧嫻的歌聲陪伴做功課，他選唱了對方的《與淚抱擁》。

眼濕濕剖白心聲 熱鬧過後，氣氛一轉，大會播放陳慧嫻剖白心聲的錄影片段，她自言不容易表達感受嗎？但她也會有落淚的時候，眼濕濕表示，「辛苦我唔會喊，傷心才會喊，應該因感情事嘅先會喊。」她自言怕人和自我保護，連歌迷也未必了解真正的她，不會展露軟弱的一面，她認為上天派她來到世上，是以歌聲療癒心靈，她很感恩已做得不錯。她又感觸：「年紀越大，面對傷心的能力越來越小，如果想搵一個拍拖的人，希望佢可陪伴我，同我一齊，想有個伴侶，唔可能要求嗰個人冇缺點，或每樣嘢都同我夾到，開心多過唔過心已經好好。」最後她表示想要掌聲，接著慧嫻再次出場唱《陪伴》及Carpenters的《I need to be in love》、《今天的愛人是誰》和《夜機》。 花花裙重逾40磅 Encore出場時，她換上白色花花透光、可反射不同燈光的公主裙，唱出《千千闕歌》和《飄雪》，她透露裙子重逾40磅，舉步維艱。她自言天命是唱歌，能以歌聲治癒大家情傷、鼓勵大家，自問已算做得不錯，又自嘲年紀越來越大，開始要用2蚊搭車，不知有沒有機會再開個唱，也未必再跳到《跳舞街》，最後送上《幾時再見》，於11時23分左右結束演唱會。

陳慧嫻 《 The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》頭場歌單： 1 奇妙旅程

2 柯德莉夏萍穿過的鞋

3 不羈戀人

4 逝去的諾言+人生何處不相逢 5 花店

6 紅茶館

7 玩味

8 真情流露

9 傻女

10 Jealousy

11 飄

12 我心不死

13 凌晨舊戲

14 為何仍是你

15 明日有明天

16 情意結 17 Dance song Medley

18 跳舞街(與張敬軒合唱)

19 與淚抱擁(張敬軒 ) 20 陪伴

21 I need to be in love

22 今天的愛人是誰(每天不同)

23 夜機

24 千千闕歌

25 飄雪

26幾時再見