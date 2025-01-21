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娛樂
2025-01-21 22:39:59

陳慧嫻演唱會｜陳慧嫻疑踩裙腳跌倒何丙上前救美 孖張敬軒又唱又跳

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陳慧嫻在台上疑失重心跌倒，張敬軒擔任嘉賓。

陳慧嫻在台上疑失重心跌倒，張敬軒擔任嘉賓。

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陳慧嫻(Priscilla)為慶祝出道40周年舉行的《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，今晚(21)於紅館開鑼，英皇老闆楊受成博士及夫人、李克勤和盧淑儀、毛舜筠夫婦及毛媽、沈震軒與女友陳欣妍、周麗琪、鄧小巧、黎峻和海兒等圈中好友都入捧場。未能到場支持的歌手及藝人亦有送上花籃祝賀。

黎峻 周勵淇 毛舜筠 英皇老闆楊受成博士、李克勤。 沈震軒與女友陳欣妍 李慧敏 鄧小巧、海兒 毛舜筠與母親及丈夫區丁平捧場支持陳慧嫻。

陳慧嫻花花look出場

演唱會於8時半開始，配合演唱會「花期」主題，Priscilla在花瓣句圍下優雅登場，以《奇妙旅程》和《柯德莉夏萍穿過的鞋》掀序幕，再送上快歌《不羈戀人》，隨著扮花瓣的舞蹈員散開，身穿短裙配黑絲襪的慧嫻，猶如花蕾綻放般「脫花之出」。

接著她才跟大家打招呼，並測試不同方向觀眾的呼歡聲，炒熱氣氛，她表示上一次開騷已經是9年前，但對她來說好似3年前的事，她更透露自己中了covid之後，記性變差，她著大家要留意整個演出，便會明白今次演唱會的主題「花期」。然後她送上《逝去的諾言》及《人生何處不相逢》帶來回憶殺，觀眾亦自動自覺大合唱。

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台上華麗跌親

穿上藍色閃閃公主裙的Priscilla在唱完《明日有明天》之後，問在場觀眾覺得她靚不靚，疑因不慎踩裙腳失重心，在台上華麗跌親，處變不驚的她立即攞靚靚甫士執生，「我覺得咁樣幾靚！」此時在台側彈琴、穿深藍色西裝的何秉舜(阿丙)即走上前扶起她，觀眾以掌聲為她打氣。

站起來的慧嫻跟阿丙笑着說︰「係咪呢，終於衰喇！都話咗唔好講自己靚，都話靚完之後就唔靚。」此時觀眾大呼︰「靚！」接著她在何丙及一眾樂手眾伴奏下唱出《情意結》。

陳慧嫻疑因裙擺太重加上穿高跟鞋的關係，令她失平衡跌倒坐在台上。 陳慧嫻疑因裙擺太重加上穿高跟鞋的關係，令她失平衡跌倒坐在台上。 陳慧嫻疑因裙擺太重加上穿高跟鞋的關係，令她失平衡跌倒坐在台上。 陳慧嫻在何秉及一眾樂手眾奏下唱繼續演唱。 陳慧嫻在何秉及一眾樂手眾奏下唱繼續演唱。 陳慧嫻在何秉及一眾樂手眾奏下唱繼續演唱。 陳慧嫻在何秉及一眾樂手眾奏下唱繼續演唱。 陳慧嫻在何秉及一眾樂手眾奏下唱繼續演唱。

其後張敬軒現身跟陳慧嫻又唱又跳《跳舞街》，全場high爆。

張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。 張敬軒是陳慧嫻演唱會首位嘉賓。

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