陳慧嫻演唱會｜陳慧嫻疑踩裙腳跌倒何丙上前救美 孖張敬軒又唱又跳

陳慧嫻(Priscilla)為慶祝出道40周年舉行的《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，今晚(21日)於紅館開鑼，英皇老闆楊受成博士及夫人、李克勤和盧淑儀、毛舜筠夫婦及毛媽、沈震軒與女友陳欣妍、周麗琪、鄧小巧、黎峻和海兒等圈中好友都入捧場。未能到場支持的歌手及藝人亦有送上花籃祝賀。

陳慧嫻花花look出場

演唱會於8時半開始，配合演唱會「花期」主題，Priscilla在花瓣句圍下優雅登場，以《奇妙旅程》和《柯德莉夏萍穿過的鞋》掀序幕，再送上快歌《不羈戀人》，隨著扮花瓣的舞蹈員散開，身穿短裙配黑絲襪的慧嫻，猶如花蕾綻放般「脫花之出」。

接著她才跟大家打招呼，並測試不同方向觀眾的呼歡聲，炒熱氣氛，她表示上一次開騷已經是9年前，但對她來說好似3年前的事，她更透露自己中了covid之後，記性變差，她著大家要留意整個演出，便會明白今次演唱會的主題「花期」。然後她送上《逝去的諾言》及《人生何處不相逢》帶來回憶殺，觀眾亦自動自覺大合唱。