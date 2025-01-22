陳慧嫻演唱會｜首場發現8張假票 像真度極高受害人報警處理

陳慧嫻（Priscilla）舉行《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》慶祝出道40周年，首場昨晚(21日)於紅館開鑼，碼僅大唱經典金曲，還請來張敬軒任嘉賓，當表演 《跳舞街》時，張敬軒從升降升到台上，將氣氛進一步推高。

陳慧嫻全六場紅館個唱，終極加開1月30日（年初二）一場，一於唱到農曆新年。慧嫻事隔9年再開個唱，吸引大批歌迷到場支持，更有來自內地歌迷加入搶飛行列。不過，演唱會總監馮貽柏（Alex Fung）表示，昨晚一共發現八張假票，經由紅館負責幫忙識別，事主亦已報警處理。問到現時假票像真度極高，觀眾如何避免中招？馮貽柏表示，騙徒手法層出不窮，避免中招的唯一方法，就係經由合法途徑購票，陳慧嫻演唱會上星期剛加場，還有少量門票於城市電腦售票網公開發售。大家可以去城市電腦售票網購票，千萬不要幫襯非法、或不名來歷網站，否則無法得到任何保障。至於紅館何以分辨到假票？馮貽柏表示：「紅館負責入場嘅保安會用QR code scanner 掃描票上面嘅QR code , 發現無效（QR code scanner 會顯示無效（二維碼）, 用作推斷呢啲係無效嘅假票。」有受害歌迷，就透過社交網公開兩張一模一樣的真假門票。