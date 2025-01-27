陳慧嫻演唱會｜ERROR擔任嘉賓令內地網民不滿 保錡︰你去屙屎咪得囉！

陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》昨晚(26日)舉行第五場，請來ERROR擔任嘉賓。ERROR與陳慧嫻跳唱《跳舞街》後，她笑言只跟肥仔說話，「因為我同你差唔多高！」並搞笑叫郭嘉駿(193)、何啟華(Dee哥)和吳保錡自生自滅，她感激四子前晚(25日)開完騷，翌日來擔任嘉賓，「好多謝你邀請我加入你哋年青人隊伍，可以介紹我呢位姐姐俾年青人認識，好開心同榮幸。」

然而，陳慧嫻有來自不少內地的fans不熟悉ERROR，亦有入場的網民對於過去幾天的嘉賓都是一哥一姐級數，如今變成ERROR，落差太大感到失敗。於是他們在小紅書不停大吐苦水，留言除了問「ERROR乜水」、「紅館現場疑似有觀眾大喊『收皮』。」、「聽她講出嚟仲唔知係乜水」、「慧嫻姨姨你請埋D咩嘉賓啊！」

有網民在Threads寫道︰「點解今晚會係ERROR….咁多內地人睇陳慧嫻，又多老人…我屙尿屙唔到咁耐呀！」保錡回應網民說到：「你去屙屎咪得囉！」而他的隊友193再回覆保錡的留言說：「呢位師兄好搶口。」

保錡昨日擔任完嘉賓之後，在社交平台貼上在紅館後台的照片，留言說︰「感謝陳慧嫻姐姐邀請我們做你的紅館演唱會嘉賓，氣氛超級好，而且唱得超級好聽。我們後輩必須多多學習

感謝你！」